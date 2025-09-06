Diablos 7-4 Piratas EN VIVO: Resultado Gratis y Online del Juego 6 de la Serie de Campeonato LMB

Los Diablos Rojos del México se enfrentan en el Juego 6 de la Serie de Campeonato ante los Piratas de Campeche , en una serie que marcha 3-2 en favor de los escarlatas que buscan llegar de nuevo a Serie del Rey en donde ya esperan los Charros de Jalisco.

Los Diablos Rojos miden fuerzas ante unos piratas debilitados, pues perdieron en Campeche en el juego 5 a Félix Pérez por lesión de rotura del Tendón de Aquiles. Además y aparentemente por cuestiones personales, a Robbie Tenerowicz.

Con todo y esas bajas, los filibusteros tienen fe de sacar dos juegos en el Infierno de los Diablos e ir a Serie del Rey de retorno luego de 21 años, que fue la última ocasión cuando fueron campeones.

En la temporada 2025 de la LMB, los Diablos Rojos fueron los líderes de la Zona Sur con marca de 63-25 con un porcentaje de victorias de .716 en tanto que los Piratas terminaron terceros en el sur con marca de 47-43.

DIABLOS LMB

El camino de Diablos en la postemporada 2025 de la LMB

Los Diablos primero barrieron en cuatro juegos a Leones de Yucatán, luego en Serie de Zona despacharon a los Pericos de Puebla en cuatro juegos y ahora ante Piratas ya han pasado seis juegos.

El camino de Piratas en postemporada de la LMB

La novena filibustera por su parte derrotó en seis juegos a Pericos en el Primer Playoff y luego en la Serie de Zona necesitó de seis duelos para avanzar a la antesala de la Serie del Rey.