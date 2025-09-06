Diablos 7-4 Piratas EN VIVO: Resultado Gratis y Online del Juego 6 de la Serie de Campeonato LMB
Los Diablos Rojos del México se enfrentan en el Juego 6 de la Serie de Cameponato de la Zona Sur; el juego se celebra en el Estadio Alfredo Harp Helú en CDMX.
Los Diablos Rojos del México se enfrentan en el Juego 6 de la Serie de Campeonato ante los Piratas de Campeche , en una serie que marcha 3-2 en favor de los escarlatas que buscan llegar de nuevo a Serie del Rey en donde ya esperan los Charros de Jalisco.
Los Diablos Rojos miden fuerzas ante unos piratas debilitados, pues perdieron en Campeche en el juego 5 a Félix Pérez por lesión de rotura del Tendón de Aquiles. Además y aparentemente por cuestiones personales, a Robbie Tenerowicz.
Con todo y esas bajas, los filibusteros tienen fe de sacar dos juegos en el Infierno de los Diablos e ir a Serie del Rey de retorno luego de 21 años, que fue la última ocasión cuando fueron campeones.
En la temporada 2025 de la LMB, los Diablos Rojos fueron los líderes de la Zona Sur con marca de 63-25 con un porcentaje de victorias de .716 en tanto que los Piratas terminaron terceros en el sur con marca de 47-43.
El camino de Diablos en la postemporada 2025 de la LMB
Los Diablos primero barrieron en cuatro juegos a Leones de Yucatán, luego en Serie de Zona despacharon a los Pericos de Puebla en cuatro juegos y ahora ante Piratas ya han pasado seis juegos.
El camino de Piratas en postemporada de la LMB
La novena filibustera por su parte derrotó en seis juegos a Pericos en el Primer Playoff y luego en la Serie de Zona necesitó de seis duelos para avanzar a la antesala de la Serie del Rey.
Diablos vs Piratas EN VIVO: Resultado Gratis y Online Juego 6 de la Serie de Campeonato LMB
Las carreras del Juego 6 de la Serie de Campeonato Diablos vs Piratas
Los Diablos de Lorenzo Bundy luchan por todo y terminar HOY la Serie de Campeonato ante Piratas de Campeche de Daren Brown.
1RA ENTRADA ALTA
1-0 | Cal Mitchell pegó sencillo con línea al jardín derecho impulsando a Connor Hollis y Jesús Fabela se fue de tercera.
2-0 | Chris Carter se sacrificó y llevó a Fabela a la registradora
1RA ENTRADA BAJA
2-1 | Robinson Canó pegó imparable que mandó a Allen Córdoba a anotar
2DA ENTRADA ALTA
3-1 | Connor Hollis mandó a Ibarra a poner la tercer carrera al sacrificarse
4-1 | Jesús Fabela pegó imparable y Christian Ibarra logró ampliar la ventaja
4TA ENTRADA BAJA
4-2 | José Pirela pegó sencillo al jardín izquierdo para que Julián Ornelas anotara
4-4 | Río Ruiz pegó bambinazo de dos carreras llevándose a José Pirela a anotar para empatar el juego
¡RIO RUIZ LA MANDÓ A LA LUNA! ☄️☄️☄️— DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 6, 2025
Juego nuevo. 🙌🏻 pic.twitter.com/Sxw483JdIx
5TA ENTRADA BAJA
5-4 | Julián Ornelas con doble, impulsó a Robinson Canó para superar a los Piratas
7-4 | José Marmolejos ligó doblete y llegó a Robinson Canó y Julián Ornelas a anotar, para ampliar la pizarra que se vuelve cada vez más amplia
Siempre en los momentos importantes. ¡LFG RIO! 🔥💣 pic.twitter.com/VVnOeTFp19— DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 6, 2025
Piratas de Campeche, al ataque
Los Piratas de Campeche, con mucha unión previo al juego 6
Así llegaron los Piratas de Campeche al Estadio de los Diablos Rojos de la LMB
Con mucha concentración y ánimo, los Piratas llegaron al Estadio de los Escarlatas
El line up de los Piratas de Campeche
1 Conno Hollis 2B
2 Jesús Fabela JI
3 Calvin Mitchell JC
4 Chris Carter IB
5 Francisco Peña C
6 Connor Panas JD
7 Brett Auerbach 3B
8 Christian Ibarra SS
9 Raúl Torres BD
El line up de Diablos para el Juego 6 de Serie de Campeonato
1 Carlos Sepúlveda 2B
2 Allen Córdoba JC
3 Robinson Canó BD
4 Julián Ornelas JI
5 José Marmolejos 1B
6 José Pirela JD
7 Río Ruiz 3B
8 Carlos Pérez C
9 Juan Carlos Gamboa SS