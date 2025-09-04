deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Galería

GALERÍA | Diablos Rojos del México, a una victoria de regresar a Serie del Rey, tras vencer a Piratas de Campeche

Diablos Rojos del México derrotaron a Piratas de Campeche en el quinto juego de la Serie de Campeonato y ponen las cosas a una victoria de regresar a la Serie del Rey.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir
ver fotos
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
Diablos Rojos del México vencen 5-4 a Piratas de Campeche juego 4
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

maxresdefault.jpg
Home Run Azteca
Resumen Diablos Rojos del Mexico vs. Pericos de Puebla |Playoffs | Juego 2 | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
TOP 5 MOMENTOS ÉPICOS de los Playoffs | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (2).jpg
Home Run Azteca
Resumen El Aguila de Veracruz vs. Olmecas de Tabasco | 07 de Agosto de 2025
TOP5HRUNMINIS2.jpg
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025
caliente vs somb.jpg
Home Run Azteca
Resumen Dorados de Chihuahua vs. Generales de Durango | 24 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 17 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025
Estadio Cruz Azul Piratas de Campeche
Home Run Azteca
Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón
×
×