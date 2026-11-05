Días y hora exacta para ver Los Protagonistas EN VIVO y GRATIS con Azteca Deportes; mira los comentarios y análisis de Martinoli, García y Zague, por internet

Los aficionados al futbol mexicano pueden seguir los debates, las noticias y el análisis de Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes. Los Protagonistas es uno de los programas más destacados, el cual lo puedes ver completamente en vivo.

Los Protagonistas tiene una sección oficial en el portal de TV Azteca, donde la audiencia puede encontrar videos, comentarios y análisis de la actualidad deportiva. Para consultar las publicaciones disponibles, basta con ingresar al sitio oficial y elegir el contenido de interés, desde breakings news o seguimiento a temas relevantes de la jornada.

El horario de Los Protagonistas

La programación de TV Azteca pone a Los Protagonistas en un horario de lunes a viernes a partir de las 11:15 de la noche, tiempo del centro de México por Azteca UNO. La emisión recopila información de futbol nacional e internacional, resultados, declaraciones y debates sobre los principales acontecimientos deportivos.

Entre las figuras que apareen en el programa destacan Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves, Zague. La participación de cada uno puede variar según el contenido y la edición, ya que en algunos días aparecen otros nombres del elenco, como Carlos Guerrero, David Merano y Álvaro López Sordo, por mencionar algunos.

¿Dónde ver Los Protagonistas en vivo y gratis por internet?

Quienes prefieren consultar el contenido desde el celular, una computadora o una tableta pueden ingresar al portal oficial de Azteca Deportes. El sitio tiene videos y publicaciones del programa, incluidos análisis de partidos y debates sobre la actualidad del futbol mexicano.

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Cabe destacar que el acceso a los contenidos publicados no requiere ingresar a una plataforma de televisión de paga, aunque la disponibilidad de cada video depende de la publicación correspondiente.

Otra opción es consultar las cuentas oficiales de YouTube y Facebook de Azteca Deportes, donde se publican videos, transmisiones y espacios de análisis.

El trio de analistas de Azteca Deportes

Los tres comentaristas son conocidos por su participación en coberturas de partidos de futbol que se transmiten en TV Azteca. Martinoli destaca como narrador, García aporta análisis desde su experiencia como exfutbolista profesional y Zague participa en debates y comentarios sobre el desempeño de los equipos. El trio de analistas también integran una de las mesas más polémicas del acontecimiento de la Liga BBVA MX y de la Selección Mexicana.