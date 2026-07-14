¿EL ÚLTIMO BAILE DE DESCHAMPS? El legado del técnico que marcó una era en Francia
Antes del duelo entre Francia y España, repasamos la trayectoria de Didier Deschamps, el entrenador que llevó a Francia a la cima del futbol mundial y que podría estar viviendo sus últimos capítulos al frente de la selección.
¿Estamos viendo el final de una era? En la previa del choque entre Francia y España, en Los Protagonistas Extra repasamos el impresionante recorrido de Didier Deschamps al frente de la selección francesa.