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Diego Lainez, jugador de Tigres: “Gilberto Mora es el referente que México necesita”

El extremo de los Felinos habló sobre el momento que atraviesa Gilberto Mora y afirmó que tiene todo para ser el mejor jugador mexicano en Europa

Diego Lainez elogia a Gilberto Mora

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Gilberto Mora se ha ganado los elogios del mundo entero. Con solo 17 años, lideró a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y ahora se ha convertido en una de las piezas más sobresalientes del equipo nacional. Con 18 años recién cumplidos, los aficionados esperan que el mediocampista logre dar el salto a Europa en el próximo mercado y Diego Lainez está seguro de ello.

Previo al duelo entre Tigres y Chivas, el delantero pasó por conferencia de prensa y, entre otros tantos tópicos, se refirió al momento que atraviesa Gilberto Mora. Según lo mencionado por Lainez, logró tener pláticas con el juvenil de Xolos de Tijuana y señaló que es el proyecto más importante que tiene México y que podría tener en Europa si consigue cambiar de equipo en el próximo mercado.

¿Qué dijo Diego Lainez sobre Gilberto Mora?

“Sobre Gil, sí he tenido la oportunidad de hablar con él. En una o dos concentraciones nos tocó estar juntos; estábamos en la misma mesa durante las concentraciones. Es un chico muy centrado, muy educado. La verdad, en ese sentido podemos estar tranquilos. Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa. El país también tiene la necesidad de tener un referente en Europa, porque somos un país muy grande”, expresó Lainez.

Gilberto Mora
La promesa de Gilberto Mora a su padre|Crédito: @Xolos / X

“Siempre está esa expectativa y depende de él saber a dónde llevarla. Sin duda alguna, me parece que es un gran jugador, tiene un talento increíble y esperemos. Ya lo dirá la propia carrera para lo que está, pero creo que de su parte no va a quedar. Es un gran muchacho y tiene un gran talento. Para mí está para jugar en Europa y es lo que, en mi opinión, debería ser, porque el país o la Selección necesitan eso”, sentenció.

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Diego Lainez también dio el salto a Europa siendo muy joven. En enero de 2019, con apenas 18 años, dejó al América para convertirse en jugador del Real Betis. Su llegada al futbol español generó una gran expectativa en México, pues había debutado en Primera División a los 16 años y era una de las principales promesas del país.

Diego Lainez con el Real Betis

Sin embargo, su recorrido europeo tuvo distintos desafíos. En 2022 pasó a préstamo al Sporting Braga de Portugal y, en enero de 2023, terminó esa cesión para regresar al futbol mexicano con Tigres. Su aventura en Europa duró alrededor de cuatro años, antes de comenzar una nueva etapa con los universitarios.

Por esta razón, sus palabras sobre Gilberto Mora tienen un significado especial. El atacante conoce lo que implica emigrar a temprana edad y cargar con la ilusión de convertirse en un referente de la Selección Mexicana. Ahora considera que el juvenil de Xolos tiene el talento para buscar su propia oportunidad en Europa.

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