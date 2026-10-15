Gilberto Mora ya reveló cuáles son sus grandes ambiciones al cumplir 18 años y en qué tipo de equipos quiere jugar

Así como Gilberto Mora cumplió 18 años y Rafaela Pimenta reveló qué falta para su transferencia a Europa, el futbolista mexicano dejó en claro cuáles son sus ambiciones y qué objetivos persigue en su carrera. El jugador de Xolos de Tijuana habló sobre su mentalidad, su relación con el futbol y el deseo de competir al máximo nivel.

Mientras Morita cumplió 18 años y descubrió que en la Selección Mexicana ya no lo ven como un niño, también quedó habilitado para negociar un eventual traspaso internacional sin las restricciones generales que se aplican a los menores de edad. Sus frases demuestran sus intenciones de brillar.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Las grandes frases de Gilberto Mora que se recuerdan tras cumplir 18 años

“Aspiro a lo más grande y trabajo para ser el mejor”, afirmó Mora en diálogo con GQ Hype. El mexicano también explicó: “Mi sueño es jugar con los mejores del mundo en una de las grandes ligas”.

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El futbolista también destacó qué es para él el deporte que practica. “Para mí el futbol es disfrutar”, sostuvo. Además, contó que acostumbra mirar partidos de distintas ligas para aprender y seguir creciendo como jugador.

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Lo único que falta para que Gil Mora emigre a Europa

Rafaela Pimenta, representante de Mora, pidió cautela ante las versiones sobre su futuro y negó que exista una oferta formal del Liverpool. La agente explicó que el calendario de transferencias es un factor clave para avanzar en una posible operación.

“El periodo de traspasos está cerrado hasta enero y luego junio, y los traspasos de enero son más pequeños”, señaló. Por eso, cumplir 18 años abre una posibilidad reglamentaria, pero no implica que el jugador vaya a salir urgente de Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora recibió una sorpresa por parte de Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Los clubes de Europa que buscarían a Gilberto Mora

Entre los equipos europeos vinculados con Mora aparecen el Benfica de Portugal y el Borussia Dortmund de Alemania. También han circulado versiones que lo relacionan con el Liverpool, el Real Madrid y el Barcelona, aunque no se detallan ofertas formales.

El valor de mercado de Gilberto Mora se estima en alrededor de 25 millones de euros. Su próximo paso dependerá de las negociaciones entre su representante y Xolos, además de la elección de un proyecto deportivo que favorezca su desarrollo.

