Técnico mexicano llevó a su equipo a una final de una liga extranjera; casi nadie lo conoce

Así se forjan las historias de ganadores, a veces peleando fuera de casa y consiguiendo el respeto de los de afuera y después de los locales. Y es que Diego Mejía no encontró suerte en México y las oportunidades llegaron en el futbol extranjero. Por eso hoy está a nada de coronarse en el balompié norteamericano. Esta es la historia del técnico mexicano.

Diego Andrei Mejía habla de la falta de oportunidades

Te puede interesar - ¿Diego Mejía tiene trabajos previos como DT?

Te puede interesar - ¿Por qué la historia de Efraín Juárez se parece a la de Diego Mejía?

¿Quién es Diego Mejía, DT mexicano que está en la final del futbol canadiense?

Con 42 años, Diego Mejía llegó al futbol de Canadá a principios de año y con un acuerdo que solamente abarca el presente 2025. Sin embargo, si todo sale bien, el interés de ambas partes podría fructificar en un mejor contrato y extender su vínculo profesional. Y es que hoy ya están instalados en la final de la Canadian Premier League.

El domingo pasado (26 de octubre) derrotaron al Forge FC 2-1 y así accedieron al partido definitivo. Por eso, esperan rival que saldrá entre el equipo que derrotaron y el Cavalry. Con esto, Diego concretó una oportunidad única en un gran logro, esperando que tras 90 minutos más, se coronen en la liga nacional.

El estratega mexicano fue futbolista profesional con amplia experiencia en clubes de segunda división y se retiró en 2018 con Monarcas Morelia. Su carrera en los banquillos inició como asistente de Juárez en el 2021. Dos años después tomó al equipo y en 28 partidos perdió 16, empató 6 y ganó otros 6. Y aunque son malas cifras, se entiende que el contexto en los juarenses realmente es complicado.

¿Cuándo se coronaría Diego Mejía con Ottawa?

El partido definitivo para conocer al nuevo campeón de Canadá sucederá el próximo domingo 9 de noviembre, esto en lo que será la segunda final en la historia del club. La primera fue en el 2022 y cayeron precisamente contra Forge FC, que es el máximo ganador de títulos en esa liga (4). Con esto, el club fundado en 2020 buscará el título tras perder solamente 2 encuentros en 28 partidos a lo largo de la temporada.