La paternidad de Chivas en los clásicos desde la llegada de Gabriel Milito: los números lo confirman

Gabriel Milito consiguió implantar su idea de juego a la perfección en Chivas. Si bien es cierto que aún necesita consolidar su sistema con títulos, ha logrado colocar al equipo rojiblanco entre los principales candidatos al título de la Liga BBVA MX en cada torneo. Otro logro, y no menos importante, ha sido formar una paternidad contra su rival de toda la vida: el América.

Desde que el técnico argentino asumió como entrenador del Guadalajara, su equipo nunca se ha visto derrotado por las Águilas. Se mantiene invicto con tres triunfos y dos empates en cinco clásicos disputados, contando Liga BBVA MX y también amistosos. El duelo más reciente entre ambos se llevó a cabo este domingo 4 de octubre en Oakland.

El historial entre Chivas y América desde la llegada de Milito

Chivas 2-0 América | 4 de octubre de 2026 | Amistoso en Oakland

América 2-2 Chivas | 19 de septiembre de 2026 | Apertura 2026, jornada 9

Chivas 1-0 América | 14 de febrero de 2026 | Clausura 2026, jornada 6

América 1-1 Chivas | 11 de octubre de 2025 | Amistoso en Glendale

América 1-2 Chivas | 13 de septiembre de 2025 | Apertura 2025, jornada 8

Además, si se consideran solamente partidos oficiales, Milito suma dos triunfos, un empate y ninguna derrota ante el cuadro azulcrema. A lo largo de estos compromisos, Chivas ha marcado cinco goles y recibido tres. Si se tienen en cuenta todos los partidos, el registro goleador queda en ocho tantos a favor y cuatro en contra.

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¿Cómo fue la reciente victoria de Chivas sobre América en Oakland?

Chivas derrotó al América por 2-0 con un doblete de Ángel Sepúlveda, quien resolvió el encuentro durante el primer tiempo. El delantero abrió el marcador de penal tras una mano de Alejandro Zendejas dentro del área. Posteriormente, amplió la ventaja con un remate de cabeza luego de un centro de Rubén ‘Oso’ González.

A diferencia de lo sucedido en el Apertura 2026, esta vez el Guadalajara consiguió sostener la diferencia y evitó la reacción del cuadro azulcrema. El equipo de Gabriel Milito mantuvo el orden durante el complemento e incluso tuvo oportunidades para marcar el tercero, aunque el marcador ya no se modificó.

Además, el técnico argentino aprovechó el amistoso para darle minutos a la cantera. Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra, Jesús Hernández, Emiliano Rodríguez y Aarón Correa tuvieron su primera participación con el primer equipo. De esta manera, Chivas sumó una nueva victoria ante su máximo rival y Milito prolongó su invicto en el Clásico Nacional.