ÚLTIMA HORA: Diego Reyes, cerca de fichar con el Flamengo

Este viernes 20 de febrero del 2026, se dio a conocer que el conjunto del América estaría a detalles de poder llegar a un acuerdo con el Flamengo para que Diego Reyes se vaya cedido al equipo brasileño.

El reportero Yeudiel Pacheco dio a conocer en sus redes sociales la noticia del posible movimiento que estaría cerca de concretarse por la posible baja de Diego Reyes, jugador del América que ya no realizó el viaje con el equipo a Puebla.

"América y Flamengo finalizan un acuerdo para que Diego Reyes (18) vaya cedido al 'mengão' por un año con opción de compra. A falta de detalles Reyes viajaría en los próximos días, hoy ya no viajó con el equipo a Puebla. Reyes debutó con América en 2024 con 16 años."

¿Quién es Diego Reyes?

Diego Reyes, actual jugador del América es un delantero centro que tiene un futuro prometedor con su gran nivel de juego. Tiene 18 años de edad y logró hacer su debut con el equipo de Coapa en el 2024.

Si bien, le falta tener más experiencia en el terreno de juego, su calidad lo ponen como un futbolista destacado para seguir de cara al futuro y más si logra dar el salto al futbol brasileño.

