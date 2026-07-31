Conoce las diferencias de costo en los boletos de América, Atlante y Cruz Azul para los juegos en el Estadio Azteca

El segundo semestre de futbol mexicano se encuentra en desarrollo y una de las noticias que le son de beneficio para los aficionados de la Ciudad de México es que tendrán 3 (4 tomando en cuenta el futbol femenil) clubes jugando en el Estadio Azteca. Y tras el transcurso de las semanas, estos son los precios de la localía de América, Cruz Azul y Atlante.

¿Cuál es la localía más barata de la Liga BBVA MX en el Estadio Azteca?

Con todo y los problemas que se hicieron públicos entre Cruz Azul y los dueños del Estadio Azteca, al final sí serán 3 clubes de primera división que serán locales en este espacio durante el Apertura 2026. Por eso, la lista de precios de los diversos juegos que ya se suscitaron en dicho inmueble arrojan un aproximado de inversión de quienes gusten de ir a disfrutar un duelo de futbol.

Así luce el panorama, recordando que en México es común que los precios varíen dependiendo el rival que reciban los clubes locales.

Cruz Azul - La Máquina fue el equipo que dejó sus boletos más baratos, rondando entre los 200 y los 1600 en las zonas más exclusivas como los palcos.

La Máquina fue el equipo que dejó sus boletos más baratos, rondando entre los 200 y los 1600 en las zonas más exclusivas como los palcos. Atlante -

América - Mientras que las águilas tuvieron las zonas más baratas en 400 pesos, mientras que se alcanzaron precios de hasta 1800 en lo más VIP.

¿Cuánto costará ver al América Femenil en el Estadio Azteca?

Aprovechando este artículo comparativo, América en su rama femenil tendrá algunos duelos en la cancha del Estadio Azteca durante el Apertura 2026. En ese sentido, los precios oficiales para el presente torneo no han salido al conocimiento público. Sin embargo, en la final del Clausura 2026 (en el Ciudad de los Deportes), los precios estaban entre los 150 y los 400 pesos en la zona más exclusiva.

Por ello, los precios probablemente inicien hasta más baratos para que la afición disfrute de su equipo en su casa renovada durante la fase regular. Tal como en el varonil, en ocasiones los precios cambian dependiendo del rival al que se enfrenten.