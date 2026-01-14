¡DOBLE ATAJADÓN de Keylor Navas! Está en plan grande | Tigres vs Pumas | J2 | CL 2026
Keylor Navas está viviendo una noche espectacular. El arquero de Pumas realizó una doble atajada impresionante frente a Tigres y confirmó que está en plan grande en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.
