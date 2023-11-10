Segundo gol de Karim Benzema Al Ittihad vs Abha Club
Al-Ittihad 3-1 Abha Club | Liga Saudí Revive el doblete de Karim Benzama AQUÍ

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¡Doblete de Benzema! Al-Ittihad 3-1 Abha Club | Jornada 13 de la Liga Saudí

Karim Benzema se encendió en el partido de la Jornada 13 de la Liga Saudí entre el Al-Ittihad y el Abha Club, pues se despachó con un par de anotaciones

Por: Azteca Deportes

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