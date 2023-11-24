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Doblete de Cristiano Ronaldo: Al-Nassr 3-0 Al-Akhdoud| Jornada 14 Liga Suadí

Cristiano Ronaldo sigue demostrando su buen nivel en el 2023, ahora marcándole doblete, con un golazo, a Al-Akhdoud en la Jornada 14 de la Liga Saudí

Por: Azteca Deportes

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