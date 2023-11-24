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Resumen Al-Nassr 3-0 Al-Akhdoud | Jornada 14 Liga Saudí

Un doblete de Cristiano Ronaldo adornó la goleada del Al-Nassr sobre el Al-Akhdoud en la Jornada 14 de la Liga Saudí, el delantero portugués sigue encendido

Por: Azteca Deportes

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