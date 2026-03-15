Juega en la cantera del Real Madrid, mete goles a raudales y Roger Federer es fan de su familia

Las nuevas generaciones de arietes argentinas viven lo que muchas naciones padecen con jugadoras que se desarrollan fuera del país. Sin embargo, el caso de Dolores Delgado ilusiona bastante al entorno del seleccionado Sub-17. Sus goles están cayendo a raudales en el Real Madrid y se espera que en breve pueda dar el paso al primer equipo, aunque su desarrollo se da poco a poco.

RESUMEN: Bahia vs Fluminense | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

¿Quién es esta goleadora argentina del Real Madrid?

A los 17 años su nombre ha sonado bastante en algunas oportunidades durante los meses recientes. Lo último que se indicó de ella fueron sus 4 goles que metió cuando las merengues vencieron 13-1 al CD Móstoles. Esto la consolidó como la máxima goleadora de la Primera División Autonómica Juvenil gracias a 47 goles en 19 partidos.

Pese a que su nivel ilusiona, muchos hablan de cuidar mucho las expectativas, pues la segunda división del futbol femenino español tiene niveles muy desproporcionados entre clubes. Incluso jugadoras del primer equipo bajan para la segunda y estos equipos (otro caso es el Atlético de Madrid) tienen un nivel mucho más alto que las demás instituciones de la zona.

Pero sin lugar a dudas lo que está haciendo evidentemente está llamando la atención en el cuadro merengue, por lo que no sería raro verla completar el proceso rumbo a la máxima categoría. Hoy incluso es de las piezas que se vislumbran para defender la casaca argentina en el Sudamericano Sub-17 que se llevará a cabo este año. La nacida en Estambul también cuenta con pasaporte italiano, pero eligió defender a la albiceleste.

🇦🇷🇪🇸Dolores Delgado hizo 4 goles en la victoria por 13-1 del Real Madrid Juvenil al CD Mosteles por la Primera División Autonómica Juvenil.



⚽️La delantera es la máxima goleadora de la competición con 47 goles en 19 partidos jugados.



📸: lafabricaenfemenino en Instagram. pic.twitter.com/bFC9poltUq — Futboleras Argentinas (@FutbolerasAR) March 7, 2026

¿Cuál es la relación de la familia de la goleadora del Real Madrid y Roger Federer?

La joven convivió con el astro suizo desde que era pequeña, pues el futbol del padre de Dolores cautivó a Roger cuando jugaba en el Basel. Hay fotos de la familia posando con el tenista legendario. Matías Delgado alguna vez dijo que Federer sabía mucho de futbol: “Se nota que quiso ser futbolista porque sabe todo, entiende un montón. Le encanta y de hecho juega muy bien. Una vez se entrenó con nosotros y la tenía muy clara”.