Domènec Torrent confirma nuevo refuerzo para Rayados de Monterrey en el Clausura 2026

Este martes 3 de febrero del 2026, Domènec Torrent confirmó en conferencia de prensa a un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX para los Rayados de Monterrey.

El entrenador del equipo reveló que Uroš Đurđević ha sido fichado por el equipo para que sea el referente del ataque. El español destacó que "Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque".

David Medrano informó en sus redes sociales que el entrenador dio a conocer su decisión e informó que el equipo de Monterrey aceptó las condiciones del Atlas, por las cuales los rojinegros van a recibir más de 5 millones de dolares.

""Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque" . Así de claro Domenec el técnico de Rayados sobre la llegada de Djuka. Monterrey aceptó las condiciones de Atlas que recibirá mas de 5 MDD".

Por el momento, ni Rayados de Monterrey ni el conjunto de Atlas han hecho oficial la llegada o salida del futbolista pero sería cuestión de horas para que lo compartan en sus redes sociales.

Los números con los que llega Uroš Đurđević a Rayados de Monterrey

Uroš Đurđević llegará a Rayados luego de grandes números con el Atlas. En su etapa como rojinegro, logró ser campeón de goleo y dejará al equipo luego de conseguir disputar 49 encuentros en los que metió 20 goles y dar cuatro asistencias en un total de 3449 minutos en el terreno de juego.

Por otra parte, en toda su carrera de jugador, ha logrado disputar un total de 469 encuentros, acumulando 31,049 en el terreno de juego en los que ha marcado 164 goles y ha dado 32 asistencias.