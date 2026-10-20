Prensa española asegura que Lionel Messi recomendó a Gilberto Mora para el FC Barcelona

Gilberto Mora volvió al centro de la conversación sobre posibles fichajes de clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona, equipo al que la prensa española asegura que Lionel Messi recomendó a Gilberto Mora, quien no se irá por 50 millones, pues esta sería la cifra que recibiría Xolos de Tijuana por su venta.

El reporte señala que el argentino habría recomendado al mediocampista de la Selección Mexicana, aunque ni el club catalán ni el entorno del futbolista han confirmado públicamente esa supuesta petición, ni tampoco al Liverpool, sino a este equipo que habría ofertado por él.

La versión circuló después de que el argentino eligiera a Mora para Messi +10, una campaña que reunió a diez jóvenes talentos.|Gilberto Mora

Lo que se sabe de la relación de Mora con Messi

El portal de SDP Noticias publicó que medios de la prensa española aseguran que Messi recomendó al mexicano para que el Barcelona lo fiche. La misma información aclaró que no existe un anuncio oficial y que otros conjuntos, entre ellos Arsenal, Liverpool y Real Madrid, también aparecían vinculados con el interés por el jugador.

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La versión circuló después de que Leo eligiera a Mora para Messi +10, una campaña de Adidas que reunió a diez jóvenes talentos del futbol internacional. El mediocampista mexicano agradeció públicamente la selección con un mensaje dirigido a Messi y a la marca que viste al argentino.

Los equipos que tienen en el radar a Mora

El interés de los clubes españoles ya había aparecido en publicaciones anteriores. El 27 de septiembre, el diario AS, publicó que el Barcelona y Real Madrid seguían de cerca al futbolista de Tijuana.

Por ahora, la participación en la campaña de Messi y los comentarios sobre el seguimiento de equipos europeos son rumores. La supuesta recomendación al Barcelona es una versión periodística sin confirmación oficial, por lo que todavía no se puede afirmar que el mexicano vaya a fichar por el conjunto español.