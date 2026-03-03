logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Barcelona vs Real Madrid: ¿Dónde ver EN VIVO el Clásico de Leyendas en el Estadio Akron?

Así puedes ver el Barcelona vs Real Madrid en el Clásico de Leyendas que se juega hoy martes 3 de marzo del 2026 en el Estadio Akron

Estadio Akron
Crédito: Mexsport

Escrito por: Iván Vilchis

Hoy martes 3 de marzo del 2026, se disputa el Clásico de Leyendas entre Barcelona vs Real Madrid en México. El encuentro se va a disputar en el Estadio Akron de Guadalajara, México y aquí te damos los detalles de cómo puedes ver el encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS.

Así puedes ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y GRATIS

El encuentro del Barcelona vs Real Madrid lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y sitio web de TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS. En caso de que quieras verlo por la televisión, podrás verlos por el canal de Azteca Deportes Network.

  • Barcelona vs Real Madrid juego de leyendas
  • Estadio Akron
  • 19:50 horas tiempo del centro de México

La transmisión del juego arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México, para que puedas seguir todas las emociones. El partido será narrado y analizado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano e Inés Sainz.

Los jugadores convocados para el Barcelona vs Real Madrid

El conjunto del Barcelona, dirigidos por Albert Ferrer, convocaron para este partido a figuras como: Jesús Angoy, Vítor Baia, Sergi Barjuan, Rafa Márquez, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Fernando Navarro, Gerard López, Phillip Cocu, Xavi, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Haruna Babangida y Nolito.

En el caso del Real Madrid, estaran dirigidos por José Antonio Camacho y los jugadores que tendrá son: Luis Figo, Marcelo, Guti, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Fernando Sanz, Rubén de la Red, Antonio Núñez, Sávio, Antonio Moral, Callejón, Álvaro Negredo, Agus, David Barral, Tébar, Javi Balboa y Albano Bizzarri.