Barcelona vs Real Madrid: ¿Dónde ver EN VIVO el Clásico de Leyendas en el Estadio Akron?

Hoy martes 3 de marzo del 2026, se disputa el Clásico de Leyendas entre Barcelona vs Real Madrid en México. El encuentro se va a disputar en el Estadio Akron de Guadalajara, México y aquí te damos los detalles de cómo puedes ver el encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS.

El encuentro del Barcelona vs Real Madrid lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y sitio web de TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS. En caso de que quieras verlo por la televisión, podrás verlos por el canal de Azteca Deportes Network.



Barcelona vs Real Madrid juego de leyendas

Estadio Akron

19:50 horas tiempo del centro de México

¡Hay juego de Leyendas! ⭐⚽



Tendremos un auténtico duelo de estrellas por las pantallas de Azteca Deportes 🔥



Estos son los cara a cara que prometen sacar chispas

La transmisión del juego arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México, para que puedas seguir todas las emociones. El partido será narrado y analizado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano e Inés Sainz.

Los jugadores convocados para el Barcelona vs Real Madrid

El conjunto del Barcelona, dirigidos por Albert Ferrer, convocaron para este partido a figuras como: Jesús Angoy, Vítor Baia, Sergi Barjuan, Rafa Márquez, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Fernando Navarro, Gerard López, Phillip Cocu, Xavi, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Haruna Babangida y Nolito.

En el caso del Real Madrid, estaran dirigidos por José Antonio Camacho y los jugadores que tendrá son: Luis Figo, Marcelo, Guti, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Fernando Sanz, Rubén de la Red, Antonio Núñez, Sávio, Antonio Moral, Callejón, Álvaro Negredo, Agus, David Barral, Tébar, Javi Balboa y Albano Bizzarri.