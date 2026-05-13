Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Este miércoles 13 de mayo del 2026, inicia la actividad de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 y el primer partido de ida es el Cruz Azul vs Chivas en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, el encuentro será en el Estadio Banorte y los dos clubes van con la mentalidad de poder tomar ventaja en el primer encuentro. Aquí podrás saber todo lo necesario para ver el encuentro EN VIVO y GRATIS.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS?

El Cruz Azul vs Chivas lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano Omar Villarreal.

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¡CRUZ AZUL VS CHIVAS EN EL FUT AZTECA TEAM! 👀 La ‘Máquina’ recibe al ‘Rebaño Sagrado’ en el Estadio Banorte en un partido de alto calibre. Los rojiblancos vienen de eliminar a Tigres; mientras que los ‘Cementeros’ llegan de ganarle a Atlas en cuartos de final 🚂🆚🐐… pic.twitter.com/fhSosWF7pz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 12, 2026

Cruz Azul vs Chivas

Lugar: Estadio Banorte

Hora: 20 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Así llegan Cruz Azul y Chivas

Para las Semifinales, Cruz Azul llega de poder eliminar al Atlas en Cuartos de Final luego de ganar los dos encuentro. El partido de ida logró ganar 3-2 y en la vuelta se impuso de local 1-0.

El equipo de Joel Huiqui llega mostrando un buen estilo de juego, con una unión en el equipo y con la posibilidad de llegar a la gran final del futbol mexicano.

Por otra parte, Chivas llega con una ilusión importante luego de conseguir remontar el marcador en Cuartos de Final ante Tigres. A pesar de las bajas por la Selección Mexicana, Milito llega de perder 3-1 en la ida ante los felinos pero logró remontar al ganar la vuelta 2-0, empatar el marcador global y avanzar a las Semifinales por pocisión en la tabla.

