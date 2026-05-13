Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026? | Presentado por Nissan
Conoce cómo puedes ver el partido de Cruz Azul vs Chivas, juego de ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este miércoles 13 de mayo del 2026, inicia la actividad de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 y el primer partido de ida es el Cruz Azul vs Chivas en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, el encuentro será en el Estadio Banorte y los dos clubes van con la mentalidad de poder tomar ventaja en el primer encuentro. Aquí podrás saber todo lo necesario para ver el encuentro EN VIVO y GRATIS.
¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS?
El Cruz Azul vs Chivas lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
La transmisión arranca en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano Omar Villarreal.
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¡CRUZ AZUL VS CHIVAS EN EL FUT AZTECA TEAM! 👀
La ‘Máquina’ recibe al ‘Rebaño Sagrado’ en el Estadio Banorte en un partido de alto calibre. Los rojiblancos vienen de eliminar a Tigres; mientras que los ‘Cementeros’ llegan de ganarle a Atlas en cuartos de final 🚂🆚🐐… pic.twitter.com/fhSosWF7pz
— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 12, 2026
- Cruz Azul vs Chivas
- Lugar: Estadio Banorte
- Hora: 20 horas tiempo del centro de México
- Dónde ver: EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
Así llegan Cruz Azul y Chivas
Para las Semifinales, Cruz Azul llega de poder eliminar al Atlas en Cuartos de Final luego de ganar los dos encuentro. El partido de ida logró ganar 3-2 y en la vuelta se impuso de local 1-0.
El equipo de Joel Huiqui llega mostrando un buen estilo de juego, con una unión en el equipo y con la posibilidad de llegar a la gran final del futbol mexicano.
Por otra parte, Chivas llega con una ilusión importante luego de conseguir remontar el marcador en Cuartos de Final ante Tigres. A pesar de las bajas por la Selección Mexicana, Milito llega de perder 3-1 en la ida ante los felinos pero logró remontar al ganar la vuelta 2-0, empatar el marcador global y avanzar a las Semifinales por pocisión en la tabla.