Tigres vs Chivas: Dónde ver EN VIVO la transmisión del partido de ida de Cuartos de Final del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Este sábado 2 de mayo del 2026, inicia la actividad de la Liguilla del Clausura 2026 y el primer partido de ida de los Cuartos de Final es el Tigres vs Chivas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro será en el Estadio El Volcán y los dos clubes van con la mentalidad de poder tomar ventaja.

¿Dónde ver el Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS?

El Tigres vs Chivas lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Omar Villarreal.

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🕖 6:50 PM

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Tigres vs Chivas

Lugar: Estadio El Volcán

Hora: 19 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Así llegan Tigres y Chivas

En el caso de Tigres, logró clasificar a la Liguilla en el séptimo lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos. Llega de golear a Mazatlán 5-1 en el Volcán y de vencer entre semana al Nashville 1-0 en las Semifinales de Concachampions, por lo que el equipo felino llega enrachado.

Pizarro tendrá que acomodar muy bien sus piezas para poder disputar los dos torneos y que los jugadores no resientan un cansancio físico que les pueda provocar alguna lesión.

Por su parte, Chivas llega de quedar en el segundo lugar de la tabla con 36 puntos conseguidos. El rebaño se quedó sin el liderato y a pesar de tener cinco ausencias considerables por la convocatoria de la Selección Mexicana, buscará pelear por el titulo.