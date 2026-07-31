¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Bravos de Juárez vs Pumas, partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

La Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, presenta en actividad del Viernes Botanero, el choque entre los Bravos de Juárez y el cuadro de Pumas, el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El partido lo podrás ver apenas termine el compromiso de Puebla ante el equipo de Chivas, duelo que abre la cartelera del viernes 31 de julio. Los dos partidos son de mucho interés además por la presentación de escuadras de tradición y arraigo como son Chivas y Pumas.

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La previa de Juárez vs Pumas de la Jornada 3 de la Liga MX

Los Bravos de FC Juárez vuelven al Estadio Olímpico Benito Juárez, para medirse ante el Club Universidad Nacional, juego agendado para comenzar a las 9:00 PM, cita en la que los locales darán todo para romper con el mal arranque de torneo, pero enfrente tendrán a un equipo que buscará sacar puntos de visita.

El equipo fronterizo tiene este juego en la previa al arranque de Leagues Cup 2026, toda vez que luego de la Fecha 3 la Liga MX entrará en pausa para el comienzo del torneo en paralelo con la MLS.

En lo que respecta a Bravos, vienen de ser derrotados en Guadalajara en el Estadio de las Chivas apenas por marcador de 1-0, en tanto que Pumas derrotó 1-2 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX