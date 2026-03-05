Puebla vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

Continúa la actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse este miércoles 4 de marzo del 2026 es el Puebla vs Tigres. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

Así llega Puebla y Tigres

El conjunto de Puebla llega de ganar en la Jornada 8 ante el Atlético de San Luis. Se ubica en el lugar 14 de la tabla con 8 puntos conseguidos hasta el momento tras ganar dos juegos, empatar dos y perder cuatro.

Por otra parte, Tigres llega ubicado en el sexto lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos. Los felinos han logrado ganar cuatro encuentros, han empatado uno y han perdido tres juegos.

Alineación de Puebla y Tigres

Alineación de Tigres:

Portero: Guzmán

Defensas: Angulo, Loroña, Araújo, y Romulo

Mediocampistas: Vigon, Brunetta, Garza, Flores y Correa

Delanteros: Rodrigo Aguirre

Alineación del Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Rey, Vargas, Díaz y Navarro

Mediocampistas: Fernando Monárrez, Iker Moreno, Guerra y Ramírez

Delanteros: Velasco y Gómez