Pumas vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este martes 3 marzo del 2026 arrancó la activida de la Jornada 9 del Clausura 2026 y uno de los juegos más llamativos del día es el Pumas vs Toluca que se disputa en Estadio Olímpico Universitario.

Así llega Pumas y Toluca

El juego se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México entre los dos equipos que se mantienen invictos en el torneo.

Toluca llega en el segundo lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos, llegan con cinco victorias y tres empates. Además, lograron vencer a Chivas.

Por otra parte, llega Pumas en el lugar 5 con 16 puntos conseguidos luego de ganar cuatro victorias y cuatro empates. Los universitarios llegan de igualar 1-1 ante Xolos de Tijuana.