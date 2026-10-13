OFICIAL: TV Azteca transmitirá el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Atlante vs Pumas formará parte del primer día de actividades de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido se disputará este viernes 16 de octubre a las 20:50 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, con transmisión de TV Azteca y las voces de Christian Martinoli y Luis García en la narración y el análisis, respectivamente, además de Álvaro López Sordo en cancha.

El encuentro pondrá frente a frente a dos clubes con historia en el futbol mexicano y necesidades distintas en la recta final de la fase regular. Los Potros de Hierro buscan aprovechar su regreso a Primera División para acercarse a los puestos de Liguilla, mientras que Pumas necesita recuperar terreno después de una campaña en la que no ha conseguido la regularidad esperada tras disputar la final del Clausura 2026.

TV Azteca prepara una transmisión con sus voces estelares

La cobertura tendrá a Christian Martinoli al frente de la narración y a Luis García con sus comentarios y análisis. Álvaro López Sordo estará en la cancha para acercar a los aficionados los detalles del encuentro, las reacciones de los protagonistas y la información desde el terreno de juego.

El partido estará disponible a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Atlante y Pumas llegan con la urgencia de sumar puntos

La tabla refleja la importancia del encuentro. Pumas ocupa el lugar 12 con 13 puntos, mientras que Atlante marcha en la posición 16 con 11 unidades. La distancia entre ambos es corta, pero los dos necesitan convertir sus partidos pendientes en oportunidades para acercarse a la zona de Liguilla.

Los Potros llegan después de perder 2-0 frente a Querétaro en la Jornada 11. El resultado frenó sus aspiraciones de darle continuidad a una de sus mejores actuaciones recientes, el triunfo por 4-2 sobre Monterrey, que había mostrado la capacidad ofensiva del equipo para competir ante rivales de mayor recorrido.

El conjunto azulgrana también ha conseguido resultados importantes frente a clubes como Cruz Azul, al que venció 3-2 como visitante, además de empates ante América, Toluca y León. Sin embargo, la irregularidad le ha impedido escalar posiciones y afrontar el cierre del torneo con mayor margen de maniobra.

El viernes tenemos un reencuentro con #LaGrandezaDelAtlante. Hagamos del @EstadioBanorte una fiesta Azulgrana 🔵🔴 Boletos disponibles 👉🏽 https://t.co/Teqa6WWlhK #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver https://t.co/DQS6ye8tAN — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) October 13, 2026

El reto para el equipo dirigido por Miguel Herrera consiste en recuperar la contundencia y evitar que los errores defensivos vuelvan a condicionar su resultado. Con seis jornadas por disputar, cada punto puede resultar determinante para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

Pumas busca reaccionar después de un empate de seis goles

Los universitarios llegan al compromiso después de empatar 3-3 frente a Cruz Azul en un partido en el que llegaron a tener una ventaja de dos goles. La capacidad para generar ocasiones volvió a quedar de manifiesto, aunque el resultado también evidenció las dificultades para conservar una diferencia favorable.

Después de alcanzar la final del Clausura 2026, Pumas afronta el Apertura con la presión de recuperar terreno. La posición que ocupa en la tabla está lejos de ofrecer garantías y el equipo necesita sumar de manera consistente para no depender de otros resultados en las últimas jornadas.