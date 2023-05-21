Borussia Dortmund asume el liderato de la Bundesliga

El Borussia Dortmund toma el liderato de la Bundesliga al derrotar por 0-3 al Augsburgo con dos goles de Sebastien Haller y uno de Julian Brandt que dejan a los dirigidos por Edin Terzic a un paso del título alemán.

Resumen Chivas 1-0 Atlas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final VUELTA Clausura 2023

A falta de una jornada, Dortmund tiene dos puntos de ventaja sobre el Bayern Munich con lo que una victoria en la última jornada ante el Mainz lo convertiría en campeón, al margen de lo que ocurra en otros estadios.

Dortmund, con el liderato a la vista tras la derrota del Bayern ante el Leipzig, tomó la iniciativa desde el comienzo y generó llegadas constantes al área del Augsburgo y buenas ocasiones. Le mejor de todas en la primera parte la tuvo Niklas Süle con un remate de cabeza que se estrelló contra el poste, a falta lanzada por Raphael Guerreiro.

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En el minuto 38, el Augsburgo se quedó con diez hombres por expulsión de Feliz Udokhai por una falta cometida contra Donnyell Malen siendo el último hombre en defensa.

Doblete de Sebastien Haller en la segunda mitad

Luego del descanso, Dortmund siguió insistiendo, moviendo la pelota cerca del área y buscando remates. En 51, Guerreiro disparó desviado. en el 54 Emre Can estrelló el balón contra el poste.

Curiosamente, cuando el ataque del Dortmund parecía haber disminuido y el Augsburgo incluso había tenido una fase en la que había puesto el balón en la mitad contraria llegó el gol.

Malen metió un balón al área que fue a los pies de un defensa, Maximilian Bauer, que falló en el control y la pelota se la robó Haller que definió con un remate al segundo poste.

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El Augsburgo intentó reaccionar y, en el 63’, tuvo una buena ocasión en los pies de Cardona pero a vuelta de correo Adeyemi la tuvo para el Dortmund.

La sentencia llegó finalmente en el minuto 84. Malen le metió una pelota al área a Reus cuyo remate fue parado a medias por Koubek y el rebote le quedó a Haller que definió sin problemas.

Las dudas que hubieran podido quedar las resolvió, ya en el descuento, Julian Brandt al marcar con un remate cruzado al segundo poste de pierna zurda.