Dos jugadores de Club América podrían debutar este fin de semana: lo que se sabe

El Club América se prepara para el regreso de la actividad de la Liga BBVA MX. Luego del parón de selecciones, el equipo de Guillermo Almada volverá a ver acción este fin de semana al enfrentar a Rayados de Monterrey por la Jornada 11 del Apertura 2026. La buena noticia para los aficionados azulcremas es que dos nuevos refuerzos podrían tener su primera aparición con el equipo.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Edgar Morales, tanto Santiago Bueno como Santiago Ramos Mingo ya se encuentran en óptimas condiciones para sumar minutos con el América. Según lo mencionado por el corresponsal, ambos tienen posibilidades de debutar este fin de semana en el Estadio Banorte.

Ramos Mingo podría ser titular ante Rayados

Los reportes señalan que Ramos Mingo es el futbolista con mayor posibilidades de formar parte del once inicial de Almada para enfrentar al cuadro regiomontano. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Santiago Bueno se sume a la zaga, aunque lo más probable es que solamente uno de ellos esté presente desde el arranque del partido.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo en su presentación|Crédito: @ClubAmerica / X

La buena noticia para Almada es que, por primera vez desde que inició el Apertura 2026, contará con la totalidad de su plantilla para afrontar la jornada. En estos momentos, el América no cuenta con jugadores lesionados y los refuerzos ya se encuentran en condiciones para sumar minutos dentro del terreno de juego.

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De esta manera, se espera que las Águilas salgan con un once de gala para afrontar un partido que será especial, debido a que festejarán el aniversario número 110 de la institución. Además, una victoria sobre Monterrey colocaría a los azulcremas como los líderes de la tabla general, siempre y cuando Toluca no sume puntos ante Tigres.

Tenemos una regla para nuestra gran celebración: ¡tienes que venir de amarillo! 💛 J11 ⚔️ América vs. Monterrey 🎟️ Boletos: https://t.co/Re8WO3lDms Los #110AñosDeAmérica se festejan en nuestra CAsa, ahí nos vemos. 🫡🏟️ https://t.co/2IAjaISM78 — Club América (@ClubAmerica) October 9, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega el América contra Monterrey?

El América recibirá a Rayados de Monterrey este sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, por la Jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y marcará el regreso de ambos equipos a la Liga BBVA MX tras el parón de selecciones.

Será una oportunidad para que Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo sumen sus primeros minutos con las Águilas, aunque su participación dependerá de la decisión de Guillermo Almada.