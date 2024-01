DT del Toluca se deshace en elogios tras jugar contra los Pumas

Los Diablos Rojos del Toluca visitaron las instalaciones de La Cantera para enfrentarse en un encuentro amistoso a los Pumas de Universidad Nacional, el cual terminó con un empate 1-1 de cara a cerrar su preparación para su debut en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en contra de los Gallos Blancos de Querétaro.

El compromiso fue de dos tiempos de 45 minutos cada uno, a diferencia de lo que se acostumbra en los partidos de preparación que llega a ser de mayor cantidad de minutos repartidos en más tiempos.

“Fue un partido contra un rival muy duro, muy bueno; individualmente son muy buenos jugadores, pero contento con la respuesta del equipo, en especial en el proceso defensivo, que no dejó a Pumas generar muchas oportunidades, lo que no es fácil con la calidad que ellos tienen adelante y después, gradualmente con el pasar del partido mejoramos y contento también con los cambios, que es una señal que ellos me están dando para que yo cuente con todos y yo en realidad cuento con todos, así que una muy buena preparación, muy buen partido, muy buena respuesta”, analizó Renato Paiva tras empatar en contra de los Pumas en partido de preparación rumbo al Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Toluca empata contra Pumas con goles de Gustavo del Prete e Iván López

Los del Pedregal arrancaron con ventaja en el marcador con un gol del ofensivo argentino de los auriazules Gustavo del Prete en la primera mitad, sin embargo en la segunda parte los Escarlatas lo empataron con una anotación de cabeza del delantero mexicano Iván “Gacelo” López ante una mala salida del portero de Pumas Julio González.

“Les digo a los chicos que para mí no hay partidos amistosos, para mí hay partidos para ganar; cuando juego futbol es para ganar, pero también es cierto que es un momento que tenemos que analizar muchas cosas y percibir el proceso, cómo está”, comentó el entrenador portugués Renato Paiva tras empatar 1-1 contra los Pumas de Universidad Nacional.

