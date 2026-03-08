¡DE CÁRCEL! La dura barrida sin balón que le rompe el tobillo a su rival en la Serie A (VIDEO)

Este sábado 7 de marzo del 2026, en el partido de Independiente del Valle vs Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador, se vivió una fuerte lesión.

El futbolista, Brian Negro, Central argentino del Mushuc Runa hizo una fuerte barrida a Jean Arroyo Vernaza, el balón estaba lejos de la jugada, evitando que el delantero encarara al portero pero le provocó una fuerte lesión al futbolista de Independiente del Valle lo que le causó fractura en su tobillo izquierdo.

SUCEDIÓ EN ECUADOR 🇪🇨❌ En el Independiente del Valle vs Mushuc Runa, Brian Negro, Central argentino, lesionó a Jean Arroyo Vernaza, Extremo ecuatoriano. La imagen es escalofriante. Personalmente: LA PEOR AGRESIÓN QUE HE VISTO EN MI VIDA. TERRIBLE. ❌pic.twitter.com/w8YK0uhlpf — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 8, 2026

La jugada causó el enojo de los futbolistas de Independiente del Valle con Brian Negro que entraron desde la banca para poder reclamar por la dura entrada.

Jean Arroyo terminó pidiendo las asistencias y siendo sacado del terreno de juego por la fuerte lesión. En las repeticiones se vio que esa dura entrada le terminó doblando el pie izquierdo justamente a la altura de la tibia y peroné, lo que le provocó la factura.

Independiente del Valle agradece los mensajes de apoyo

El club publicó un comunicado en sus redes sociales en el cual agradeció a toda la comunicad por la muestra de apoyo externada al futbolista.

"El Club Indlependiente del Valle, ante la lamentable lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza, agradece profundamente la enorme cántidad de mensajes, muestras de cariñio y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol.

Este respaldo y solidaricad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas.

Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación.

Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas diffciles".