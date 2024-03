La estrella mexicana que estuvo “a una hora de llegar al Chelsea”

Edson Álvarez es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad y sus actuaciones con el West Ham dan fe de ello cada que el antes jugador del América salta a los terrenos de juego en la Premier League y a nivel europeo. Antes de su llegada a los Hammers al seleccionado nacional le llegaron ofertas jugosas procedentes del Borussia Dortmund y el Chelsea, uno de los considerados grandes en el futbol de la isla. De acuerdo a sus propias palabras, su arribo a Stamford Bridge estuvo a nada de hacerse realidad.

Lamentablemente para él y la afición de los ‘Blues', el Ajax bloqueó la salida del jugador de 26 años, quien eventualmente llegaría al West Ham para convertirse en uno de sus baluartes; la afición constantemente reconoce su esfuerzo en labores defensivas y también en la creación de jugadas. Actualmente el Chelsea no vive uno de sus mejores momentos, aunque está instalado en las semifinales de la FA Cup tras dejar en el camino al Leicester City, pero no deja de ser uno de los clubes insignias a nivel mundial.

“Realmente en el año tres yo estuve para ir a Chelsea, o sea, el avión me estaba esperando en el aeropuerto, cuando el Ajax me dice, ‘sabes qué, no’ (...) Que la gente crea o no a mí me da exactamente lo mismo, pero yo estuve a una hora de subirme al avión e ir a firmar a Chelsea, y el Ajax me dijo ‘no te vas’, y qué haces. La verdad que sí fue muy frustrante para mí", confesó el hombre que alguna vez le marcara doblete al Cruz Azul en una final de la Liga BBVA MX.

A toro pasado se podría decir que todo fue para bien, quizá no cobra lo que un club de mayor tamaño hubiese podido ofrecerle, sin embargo, sus participaciones constantes y de calidad vuelven a ponerlo en el radar de los grandes del Viejo Continente, lo mismo que sus convocatorias a la Selección Mexicana de Jaime Lozano. Sigue siendo joven y en el futuro cercano podrían venir mucho mejores oportunidades.

Edson Álvarez evidenció al ‘Tata’ Martino

Además de hablar sobre su probable llegada al Chelsea, Edson Álvarez se expresó sobre lo ocurrido con Gerardo ‘Tata’ Martino previo al enfrentamiento ante Argentina en Qatar 2022, mismo del que no formó parte. Dijo que su relación fue muy cercana con el estratega hasta que llegaron los días previos a enfrentar a los albicelestes, pues ahí surgieron distanciamientos.

