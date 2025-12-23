¡BOMBAZO! Campeón en Argentina estaría amarrado como DELANTERO de Cruz Azul para este Clausura 2026

Siguen los rumores al rededor de Cruz Azul sobre posibles salidas y refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los jugadores que más suena en las últimas semanas para llegar a la Máquina es el colombiano Edwin Cetre.

Extremo izquierdo de 27 años de edad, jugador de Estudiantes de la Plata, con un paso ya por el futbol mexicano, es uno de los futbolistas que diferentes medios aseguran que estaría cerca de concretar su fichaje con la Máquina.

En las últimas horas, los rumores han aumentado pues la pareja del jugador compartió una historia con fotos en sus redes sociales en la que se despidió del equipo asegurando que se van campeones.

🚨 La esposa de Edwin Cetre subió esta historia en Instagram.

“Nos vamos multicampeones y felices”

Tic Tac…..

"Nos vamos multicampeones y felices"

será que su próximo destino sea la Ciudad de México. #CruzAzul

Por el momento, no hay nada confirmado por parte de Cruz Azul, diferentes reporteros han asegurado que la directiva analiza la posibilidad de fichar al fubtolista pero dependería de poder liberar los espacios necesarios de extranjeros.

En caso de concretarse su fichaje, la Máquina tendría a un jugador que en argentina ha logrado ser campeón, ha destacado con goles, asistencias y que ha sido elegido como mejor jugador del torneo.

El estilo de juego que tiene Edwin Cetre

El estilo de juego de Edwin Cetre se caracteriza por ser explosivo, impredecible y desequilibrante, con una gran capacidad para generar peligro en el uno contra uno gracias a su velocidad, gambeta y habilidad para regatear.

Es diestro, pero versátil en ambas bandas, destaca por su pegada potente. Las principales características de su estilo son:



Velocidad y explosividad: Sobresale en transiciones rápidas y en el desborde por las bandas.

Capacidad goleadora y asistidora

Contribuye en la recuperación del balón