¿Se va del equipo? El Botafogo de Martín Anselmi es eliminado de la Libertadores

Este martes 10 de marzo del 2026, el conjunto del Botafogo de Martín Anselmi quedó eliminado y no podrá participar en la Libertadores 2026.

El conjunto del Barcelona Sporting Club logró imponerse en la serie de la Fase 3 y clasificarse a la fase de Grupos de la CONMEBOL LIbertadores 2026. El Botafogo terminó quedando eliminado de la competición por el marcador global de 1-2 luego de que el partido de ida terminó empatado 1-1 y la vuelta lo ganó el Barcelona.

Aficionados piden la salida de Martín Anselmi

Con la eliminación, los aficionados del Botafogo explotaron en las redes sociales pues consideran que la culpa de no clasificar a la competición es del entrenador Martín Anselmi que no ha terminado por dar los resultados esperados en el club.

Después de su paso por #IDV y #CruzAzul , la big data o ecuaciones no han funcionado a la perfección a Martin Anselmi. En la vida y en el fútbol hay siempre aprendizajes. ✅✔️⚽️ https://t.co/tZyZFCZCGD — Ramón Morales Verduga (@Rmoralesverduga) March 11, 2026

Eu falei aqui antes e volto a falar, Martin Anselmi a cada dia mostra que ñ tem a necessária maldade para treinar um time de série A no Brasil, o treinador mostra muita dificuldade e entender jogo competitivo... — Diego Figueredo (@BFRDiego) March 11, 2026

Martin Anselmi é uma invenção.

É um dos piores trabalhos que eu já vi no Botafogo. O time piora jogo após jogo! Eu passava menos raiva com o Davide Ancelotti, sério mesmo! — Fábio (@famalech) March 11, 2026

Ainda há defensores de Martin Anselmi por aí? — Pedro Vieira 🇵🇹 (@PedroVieira_25) March 11, 2026

O culpado tem nome e sobrenome: Martin Anselmi. Fora burro! — Hugo Costa 🇧🇷 (@HugoQCosta) March 11, 2026

Así fue la eliminación del Botafogo

El equipo ecuatoriano ganó el juego de vuelat 1-0, marcador suficiente para clasificar con ayuda del gol de Milton Céliz a los ocho minutos de juego, quien definió tras una buena jugada colectiva para adelantar al conjunto dirigido por César Farías. Botafogo intentó buscar el gol que les daba esperanzas pero el rival mantuvo el orden y no dejó espacios.

🔝⚽️ La jugada de la noche: el gol para la clasificación de @BarcelonaSC en Río de Janeiro@CocaColaAr #GloriaEterna pic.twitter.com/0MnwzP5huA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 11, 2026

La clasificación se definió con un 2-1 en el global, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en Guayaquil.

