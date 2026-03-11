logo deportes horizontal
¿Se va del equipo? El Botafogo de Martín Anselmi es eliminado de la Libertadores

El conjunto dirigido por Martín Anselmi quedó sin posibilidad de pelear por la Copa Libertadores al quedar fuera en la ronda 3

Martín Anselmi, DT de Botafogo

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 10 de marzo del 2026, el conjunto del Botafogo de Martín Anselmi quedó eliminado y no podrá participar en la Libertadores 2026.

El conjunto del Barcelona Sporting Club logró imponerse en la serie de la Fase 3 y clasificarse a la fase de Grupos de la CONMEBOL LIbertadores 2026. El Botafogo terminó quedando eliminado de la competición por el marcador global de 1-2 luego de que el partido de ida terminó empatado 1-1 y la vuelta lo ganó el Barcelona.

Aficionados piden la salida de Martín Anselmi

Con la eliminación, los aficionados del Botafogo explotaron en las redes sociales pues consideran que la culpa de no clasificar a la competición es del entrenador Martín Anselmi que no ha terminado por dar los resultados esperados en el club.

Así fue la eliminación del Botafogo

El equipo ecuatoriano ganó el juego de vuelat 1-0, marcador suficiente para clasificar con ayuda del gol de Milton Céliz a los ocho minutos de juego, quien definió tras una buena jugada colectiva para adelantar al conjunto dirigido por César Farías. Botafogo intentó buscar el gol que les daba esperanzas pero el rival mantuvo el orden y no dejó espacios.

La clasificación se definió con un 2-1 en el global, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en Guayaquil.