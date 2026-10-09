El Clásico Tapatío tendrá un árbitro que a muchos no les gustó, pero a otros sí

El próximo Clásico Tapatío tendrá un protagonista que suele generar conversación entre los aficionados: Marco Antonio "Gato" Ortiz y la joya rojinegra que hoy está en el conjunto rojiblanco. La Comisión de Árbitros lo designó como juez central para el encuentro entre Atlas y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, decisión que a muchos no les gustó, pero a otros sí.

La designación llega después de que el arbitraje de Ortiz, quien perdió una cifra millonaria por no ir al Mundial 2026, recibiera críticas por algunas de sus decisiones en partidos de alta tensión. Además, los antecedentes también incluyen resultados polémicos para Chivas y Atlas, por lo que el historial ofrece elementos para entender por qué su presencia genera opiniones divididas.

La Comisión de Árbitros confirmó a Marco Antonio para el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre de 2026.|@gatillo_dgo

Tercer Clásico Tapatío consecutivo

La Comisión de Árbitros confirmó a Marco Antonio para el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre de 2026. La designación representa su tercer Clásico Tapatío consecutivo y el primero después del incidente que ocurrió en el Clausura 2026.

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En aquella edición, Chivas venció 2-1 a Atlas. Después del partido, Ortiz recibió amenazas de muerte. Este antecedente elevó la atención alrededor de su nueva designación, pues el árbitro volverá a dirigir un duelo entre dos aficiones con una rivalidad histórica dentro del futbol mexicano.

El Clásico Tapatío del Apertura 2026

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 10 de octubre a las 7 de la tarde (hora del centro de México) en el Estadio Jalisco. El Rebaño Sagrado es uno de los más afectados, ya que Gabriel Milito no podrá contar con 3 jugadores: Bryan González y Luis Romo por lesión, así como Omar Govea por suspensión.

Para este duelo, los rojinegros llegan como sexto lugar de la tabla general con 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que el conjunto rojiblanco se ubica en la tercera posición con 18 unidades. En caso de ganar, Atlas podría superar al rival, mientras que Chivas se alejaría y pelearía por el liderato.