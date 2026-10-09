Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

El Clásico Tapatío tendrá un árbitro que a muchos no les gustó, pero a otros sí

El central volverá a dirigir el duelo entre Atlas y Chivas, un nombramiento marcado por antecedentes polémicos 

El Clásico Tapatío tendrá un árbitro que a muchos no les gustó, pero a otros sí
El Clásico Tapatío tendrá un árbitro que a muchos no les gustó, pero a otros sí|@gatillo_dgo

Escrito por: José Alejandro | DR

El próximo Clásico Tapatío tendrá un protagonista que suele generar conversación entre los aficionados: Marco Antonio "Gato" Ortiz y la joya rojinegra que hoy está en el conjunto rojiblanco. La Comisión de Árbitros lo designó como juez central para el encuentro entre Atlas y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, decisión que a muchos no les gustó, pero a otros sí.

La designación llega después de que el arbitraje de Ortiz, quien perdió una cifra millonaria por no ir al Mundial 2026, recibiera críticas por algunas de sus decisiones en partidos de alta tensión. Además, los antecedentes también incluyen resultados polémicos para Chivas y Atlas, por lo que el historial ofrece elementos para entender por qué su presencia genera opiniones divididas.

Árbitro Clásico Tapatío
La Comisión de Árbitros confirmó a Marco Antonio para el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre de 2026.|@gatillo_dgo

Tercer Clásico Tapatío consecutivo

La Comisión de Árbitros confirmó a Marco Antonio para el Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre de 2026. La designación representa su tercer Clásico Tapatío consecutivo y el primero después del incidente que ocurrió en el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

En aquella edición, Chivas venció 2-1 a Atlas. Después del partido, Ortiz recibió amenazas de muerte. Este antecedente elevó la atención alrededor de su nueva designación, pues el árbitro volverá a dirigir un duelo entre dos aficiones con una rivalidad histórica dentro del futbol mexicano.

El Clásico Tapatío del Apertura 2026

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 10 de octubre a las 7 de la tarde (hora del centro de México) en el Estadio Jalisco. El Rebaño Sagrado es uno de los más afectados, ya que Gabriel Milito no podrá contar con 3 jugadores: Bryan González y Luis Romo por lesión, así como Omar Govea por suspensión.

Para este duelo, los rojinegros llegan como sexto lugar de la tabla general con 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que el conjunto rojiblanco se ubica en la tercera posición con 18 unidades. En caso de ganar, Atlas podría superar al rival, mientras que Chivas se alejaría y pelearía por el liderato.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Chivas Atlas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
12 OCT