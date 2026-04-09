La MILLONARIA cifra que el ‘Gato’ Ortiz se perderá por no asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA hizo oficial la lista de árbitros que participarán en la Copa Mundial de 2026 TM, y aunque México tendrá una presencia destacada, una de las ausencias que más ha llamado la atención es la de Marco Antonio Ortiz Nava.

El silbante, conocido como el “Gato”, no solo se queda fuera del torneo más importante del futbol, sino también de una importante suma económica que pudo marcar su carrera.

Participar en una Copa del Mundo va más allá de la consagración deportiva; representa una oportunidad económica inmejorable. Según diversos reportes, un silbante central puede superar los 100 mil dólares durante la justa, sumando su tarifa base y los bonos por avanzar a las rondas finales.

Bajo este esquema, Marco Antonio Ortiz habría tenido garantizados al menos 70 mil dólares únicamente por ser convocado, con la posibilidad de aumentar sus ganancias de acuerdo a sus designaciones.

Por ello, quedar fuera de la lista significa un duro golpe a su bolsillo: se estima que el 'Gato' dejó escapar un total aproximado de 116 mil dólares (más de 2 millones de pesos mexicanos), una cifra que dimensiona el gran impacto financiero que tiene el torneo de la FIFA.

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¿Por qué el “Gato” Ortiz quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El factor clave habría sido un episodio extracancha que generó incomodidad a nivel internacional. Todo se remonta a un partido de la Concacaf Champions Cup entre Sporting Kansas City y Inter Miami, donde tras el silbatazo final, Ortiz se acercó a Lionel Messi para pedirle un autógrafo.

La acción fue captada en video y rápidamente se volvió viral. El gesto no cayó bien en el entorno del futbol profesional y el Sporting Kansas City presentó una queja formal, argumentando falta de profesionalismo, lo que habría tenido repercusiones en la evaluación internacional del árbitro, a partir de ese momento, su nombre perdió fuerza en la carrera rumbo al Mundial.

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Árbitros mexicanos que sí estarán en el Mundial de la FIFA 2026

A pesar de la baja de Ortiz, México contará con una representación histórica dentro del arbitraje mundialista. Destaca la presencia de César Arturo Ramos, quien vivirá su tercera Copa del Mundo como árbitro central.

También hará historia Katia Itzel García, al convertirse en una de las primeras mujeres en dirigir como central en un Mundial varonil, en las bandas estarán Sandra Ramírez, Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes.

El equipo mexicano se completa con Erick Miranda y Guillermo Pacheco en el VAR, consolidando una delegación sólida que buscará protagonismo en el torneo más importante del futbol internacional.

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