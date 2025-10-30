¡Todos lo quieren! El delantero revelación del Apertura 2025 en la mira de equipos importantes en México

Para sorpresa de muchos, el delantero de Atlético de San Luis, João Pedro, ha registrado 11 anotaciones en la fase regular del Apertura 2025. El jugador, con doble nacionalidad brasileña-italiana, compite por el título de goleo junto con Paulinho y el mexicano Armando “La Hormiga” González, y ha despertado el interés de varios equipos grandes de la Liga MX.

En su primera temporada, João Pedro ha marcado 11 goles, incluyendo un doblete, convirtiéndose en pieza clave para el equipo dirigido por Guillermo Abascal y sus aspiraciones de alcanzar el Play In del torneo. San Luis se ubica actualmente en el puesto 12 de la tabla general, con un total de 23 goles anotados.

De acuerdo con información de distintos medios, difundida en redes sociales, varios clubes con poder económico buscan los servicios del delantero. Entre los favoritos para ficharlo están Rayados de Monterrey, que buscan sumar una nueva estrella a su plantilla, aunque en este torneo no han tenido problemas en la delantera gracias al buen momento del naturalizado mexicano Germán Berterame.

En la capital, Cruz Azul y América también están interesados, pese a que ambos equipos actualmente no cuentan con cupos de extranjeros. Ya realizan movimientos para liberar una plaza de jugador “No Formado en México”. Cruz Azul disputará en diciembre la Copa Intercontinental, torneo que sustituye al antiguo Mundial de Clubes, y busca reforzar su plantilla con talento europeo para hacer historia.

América, por su parte, atraviesa un momento complicado en ataque: su delantero estrella Henry Martín ha estado lesionado gran parte del Apertura 2025, y jugadores como Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y José Raúl Zúñiga no han rendido al nivel esperado. Por ello, el club analiza alternativas para fortalecer su ofensiva bajo el sistema táctico de André Jardine.

Atlético de San Luis cerrará el torneo recibiendo a Juárez y visitando a Tigres, en busca de mantener opciones de clasificación al Play In del Apertura 2025.