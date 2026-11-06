El día que Marco Fabián y Carlos Salcedo hicieron pedazos al Bayern Múnich y le ganaron un título al gigante alemán

El Bayern Múnich también tiene derrotas que quedaron grabadas en la memoria del futbol mexicano. Una de ellas ocurrió el 19 de mayo de 2018, cuando el Eintracht Frankfurt de Marco Fabián y Carlos Salcedo sorprendió al gigante alemán y le arrebató la Copa de Alemania con un triunfo por 3-1 en el Estadio Olímpico de Berlín.

Aquella noche, los mexicanos formaron parte de una conquista histórica para las Águilas, aunque tuvieron papeles diferentes. Salcedo fue titular y disputó todo el encuentro, mientras que Fabián permaneció en la banca. El gran protagonista ofensivo fue el croata Ante Rebić, quien marcó dos goles para encaminar el campeonato.

¿Cómo le ganó el Frankfurt de Marco Fabián y Carlos Salcedo al Bayern Múnich?

El equipo dirigido por Niko Kovač pegó primero. Al minuto 11, Kevin-Prince Boateng habilitó a Rebić, quien aprovechó la oportunidad y venció a Sven Ulreich. Sin embargo, el Bayern de Jupp Heynckes respondió después del descanso: Robert Lewandowski apareció al 53 para igualar el marcador.

Rebic ante el Bayern Múnich Rebic fue la gran figura de la final de la Copa Alemana 2018 (Foto: Jan Huebner)

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, el Frankfurt volvió a encontrar espacios. Rebić firmó su doblete al minuto 82, después de un envío de Danny da Costa, y dejó al conjunto bávaro contra las cuerdas.

La sentencia llegó en el tiempo agregado. Ulreich subió al área rival para buscar el empate en un tiro de esquina y Mijat Gaćinović aprovechó el contragolpe para marcar el 3-1 al 90+6, con la portería desprotegida. El Bayern se quedó sin la posibilidad de cerrar la temporada con el doblete de Bundesliga y Copa.

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¿Qué hicieron Marco Fabián y Carlos Salcedo en aquella final?

Salcedo integró la defensa junto con David Abraham y Makoto Hasebe. El mexicano recibió una tarjeta amarilla al minuto siete, por lo que tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro condicionado por la amonestación ante un ataque que contaba con figuras como Lewandowski, Thomas Müller y Franck Ribéry.

Marco Fabián y Carlos Salcedo Marco Fabián y Carlos Salcedo en Eintratch Frankfurt (Azteca Deportes)

Por su parte, Marco Fabián no ingresó al terreno de juego. El mediocampista estuvo entre los suplentes y celebró el título como integrante del plantel campeón, mientras que Kovač utilizó sus cambios para dar entrada a Gaćinović, Marco Russ y Sébastien Haller.

El triunfo se construyó con orden defensivo y contundencia. Según la crónica oficial del Frankfurt, el equipo tuvo apenas 23% de posesión, pero aprovechó sus oportunidades para imponerse al campeón de la Bundesliga.