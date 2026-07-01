La HISTÓRICA hazaña que consiguió México al vencer a Ecuador en el Mundial: nunca se había logrado algo así

La Selección Mexicana consiguió una victoria decisiva tras vencer de manera contundente a Ecuador con un marcador definitivo de 2-0, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Este resultado consolida el buen paso del conjunto tricolor en la justa mundialista.

Las anotaciones que sellaron el triunfo fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Gracias a este desempeño en el terreno de juego, la escuadra nacional aseguró su boleto y avanzó oficialmente a los octavos de final, una instancia a la que el equipo regresa después de 40 años con una enorme expectativa.

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¿Cuál fue la HAZAÑA de México?

Este hito sin precedentes marca un antes y un después en la rivalidad histórica entre ambas confederaciones (CONCACAF Y CONBEBOL).

Con el triunfo sobre Ecuador, la escuadra mexicana no solo rompió la racha de cuatro décadas sin acceder a la siguiente fase, sino que también dictó un golpe de autoridad que reivindica el nivel competitivo de la región norte y centroamericana, donde jamás en la historia de los mundiales un equipo de CONCACAF había elimnado a un equipo de CONBEBOL en elimnación directa.

Esta hazaña en la máxima justa del futbol mundial rompe paradigmas y demuestra que la balanza internacional está comenzando a equilibrarse en los escenarios de eliminación directa.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Tras superar la fase de grupos, México ya se prepara para disputar los octavos de final el próximo domingo 5 de junio a las 18:00 (hora del centro de México), donde su próximo rival se definirá entre las selecciones de Inglaterra y Congo.

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