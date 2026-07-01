OFICIAL: México gana, por primera vez en 40 años, un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales
La Selección Mexicana de Futbol derrotó 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y se instaló en los octavos de final de la justa veraniega.
La Selección Mexicana de Futbol dio un paso gigante en la búsqueda del sexto partido en una Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hizo con autoridad. Un 2-0 sobre Ecuador fue suficiente para que los pupilos de Javier Aguirre amarraran su boleto a los octavos de final y espantaran todos los fantasmas en partidos de eliminación directa en las justas veraniegas.
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Tenemos que remontarnos hasta el Mundial de 1986 para encontrar un triunfo de México en un 'mata mata' en el torneo más importante de futbol a nivel selección. En aquella ocasión, el combinado nacional venció 2-0 a Bulgaria con tantos de Manuel Negrete y Raúl Servín para meterse en los cuartos de final de aquella justa mundialista. Ahora, 40 años después, la Selección se fajó en la capital del país y curiosamente con el mismo marcador eliminaron a Ecuador y consiguieron su primer triunfo de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA.
Será este miércoles 1 de julio en punto de las 10:00 am desde la cancha de Atlanta cuando Inglaterra y República Democrática del Congo se vean las caras y choquen por ser el rival de la Selección Mexicana en la ronda de octavos de final.
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana