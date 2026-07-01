OFICIAL: México gana, por primera vez en 40 años, un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales

La Selección Mexicana de Futbol dio un paso gigante en la búsqueda del sexto partido en una Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hizo con autoridad. Un 2-0 sobre Ecuador fue suficiente para que los pupilos de Javier Aguirre amarraran su boleto a los octavos de final y espantaran todos los fantasmas en partidos de eliminación directa en las justas veraniegas.

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Tenemos que remontarnos hasta el Mundial de 1986 para encontrar un triunfo de México en un 'mata mata' en el torneo más importante de futbol a nivel selección. En aquella ocasión, el combinado nacional venció 2-0 a Bulgaria con tantos de Manuel Negrete y Raúl Servín para meterse en los cuartos de final de aquella justa mundialista. Ahora, 40 años después, la Selección se fajó en la capital del país y curiosamente con el mismo marcador eliminaron a Ecuador y consiguieron su primer triunfo de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA.

Será este miércoles 1 de julio en punto de las 10:00 am desde la cancha de Atlanta cuando Inglaterra y República Democrática del Congo se vean las caras y choquen por ser el rival de la Selección Mexicana en la ronda de octavos de final.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

