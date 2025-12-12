OFICIAL: El INÉDITO logro del América para el Mundial 2026 y el emotivo VIDEO con el que lo da a conocer

El Club América anunció que se ha convertido en Host City Supporter de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , distinción que lo coloca como el primer club a nivel global en asumir un rol oficial de apoyo a la FIFA para la realización del torneo. La alianza permitirá al equipo acompañar la promoción de la identidad cultural, turística y social de la capital durante el evento deportivo más relevante del mundo.

El anuncio llega en un momento clave: la CDMX albergará cinco partidos del certamen, incluidos al menos dos de la Selección Mexicana. El club destacó que, con más de 45 millones de aficionados en Norteamérica, participar de forma activa en la organización y proyección internacional del Mundial representa un compromiso natural con su ciudad sede.

El Estadio Ciudad de México será sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio, con un México vs Sudáfrica que representa el primer partido inaugural repetido en la historia de los Mundiales. Con ello, el inmueble se consolidará como el único estadio del mundo en albergar tres ceremonias de apertura de una Copa del Mundo.

La modernización del recinto incluye un túnel central de acceso al estilo europeo, nuevos vestidores, reubicación de la zona de prensa conforme a los estándares FIFA, mejoras en conectividad y experiencia del aficionado, así como un rediseño de la explanada de acceso. También se instalaron nuevas butacas plegables para optimizar comodidad y flujo dentro del estadio.

Primer Club en hacer historia

En paralelo al anuncio, el club presentó una serie de iniciativas rumbo al 2026, entre ellas un jersey conmemorativo inspirado en la arquitectura del estadio y el cambio a Adidas como nueva marca deportiva para la temporada mundialista.

El Club América señaló que esta alianza busca contribuir al posicionamiento internacional de la Ciudad de México y fortalecer la experiencia de millones de visitantes durante la justa. La institución enfatizó que este acuerdo marca un precedente para la colaboración entre clubes y ciudades sede en la historia de la Copa Mundial.