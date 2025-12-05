CONFIRMADO: Fechas de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórico, por primera vez habrá 48 selecciones en la justa internacional definitiva y el sorteo de ésta nos ha dejado con ganas de que ya empiece. Cada selección nacional disputará tres partidos en la fase de grupos que encaminará a los que si avancen de ronda y a los que lamentablemente para su causa no puedan seguir en la pelea por el trofeo del Mundial.

TV Azteca Deportes además de traerte el sorteo con la mejor transmisión deportiva, te informa sobre las fechas y horarios de la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe recordar que, ésta será la fase de grupos más larga de toda la historia debido al número de selecciones, por lo que tendremos más de 70 cotejos, para ser exactos 72 juegos en esta etapa del Mundial 2026.

Fechas de la primera jornada

Jueves, 11 de junio 2026 Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México Partido 2 – Grupo A - Estadio Guadalajara



Viernes, 12 de junio 2026 Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) - Los Angeles Stadium



Sábado, 13 de junio 2026 Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium Partido 6 – Grupo D - BC Place Vancouver Partido 7 – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium Partido 8 – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium



Domingo, 14 de junio 2026 Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium Partido 10 – Grupo E - Houston Stadium Partido 11 – Grupo F - Dallas Stadium Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey



Lunes, 15 de junio 2026 Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium Partido 14 – Grupo H - Atlanta Stadium Partido 15 – Grupo G - Los Angeles Stadium Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium



Martes, 16 de junio 2026 Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium



Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium Partido 24 – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Fechas de la segunda jornada

Jueves, 18 de junio 2026 Partido 25 – Grupo A - Atlanta Stadium Partido 26 – Grupo B - Los Angeles Stadium Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) - BC Place Vancouver Partido 28 – Grupo A (México #2) - Estadio Guadalajara Viernes, 19 de junio 2026 Partido 29 – Grupo C - Philadelphia Stadium Partido 30 – Grupo C - Boston Stadium Partido 31 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) - Seattle Stadium



Sábado, 20 de junio 2026 Partido 33 – Grupo E - Toronto Stadium Partido 34 – Grupo E - Kansas City Stadium Partido 35 – Grupo F - Houston Stadium Partido 36 – Grupo F - Estadio Monterrey



Domingo, 21 de junio 2026 Partido 37 – Grupo H - Miami Stadium Partido 38 – Grupo H - Atlanta Stadium Partido 39 – Grupo G - Los Angeles Stadium Partido 40 – Grupo G - BC Place Vancouver



Lunes, 22 de junio 2026 Partido 41 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium Partido 42 – Grupo I - Philadelphia Stadium Partido 43 – Grupo J - Dallas Stadium Partido 44 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium



Martes, 23 de junio 2026 Partido 45 – Grupo L - Boston Stadium Partido 46 – Grupo L - Toronto Stadium Partido 47 – Grupo K - Houston Stadium Partido 48 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Fechas de la tercera jornada

Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 49 – Grupo C - Miami Stadium Partido 50 – Grupo C - Atlanta Stadium Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) - BC Place Vancouver Partido 52 – Grupo B - Seattle Stadium Partido 53 – Grupo A (México #3) - Estadio Ciudad de México Partido 54 – Grupo A - Estadio Monterrey



Jueves, 25 de junio 2026 Partido 55 – Grupo E - Philadelphia Stadium Partido 56 – Grupo E - New York New Jersey Stadium Partido 57 – Grupo F - Dallas Stadium Partido 58 – Grupo F - Kansas City Stadium Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium Partido 60 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium



Viernes, 26 de junio 2026 Partido 61 – Grupo I - Boston Stadium Partido 62 – Grupo I - Toronto Stadium Partido 63 – Grupo G - Seattle Stadium Partido 64 – Grupo G - BC Place Vancouver Partido 65 – Grupo H - Houston Stadium Partido 66 – Grupo H - Estadio Guadalajara



Sábado, 27 de junio 2026 Partido 67 – Grupo L - New York New Jersey Stadium Partido 68 – Grupo L - Philadelphia Stadium Partido 69 – Grupo J - Kansas City Stadium Partido 70 – Grupo J - Dallas Stadium Partido 71 – Grupo K - Miami Stadium Partido 72 – Grupo K - Atlanta Stadium

Cabe recordar que, la Selección Mexicana de Futbol inaugurará una vez más una copa del mundo y lo hará con un Estadio Banorte renovado para esta ocasión tan especial. Con ello, Javier Aguirre y sus pupilos darán el banderazo inicial de la fiesta más grande del mundo deportivo el próximo año.