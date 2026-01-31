El inquietante destino al que Sergio Ramos llegaría, tras salir de Rayados de Monterrey

A sus casi 40 años, Sergio Ramos sigue sin cerrar definitivamente la puerta al futbol profesional, incluso mientras avanza en uno de los movimientos empresariales más ambiciosos del futbol, la compra del Sevilla FC. El central español vuelve a estar en el centro del mercado, con propuestas concretas tanto desde Europa como desde una liga tan inesperada como la iraquí.

En los últimos días, el Al Quwa Al Jawiya de Irak ha confirmado públicamente que presentó una oferta formal a Ramos, su presidente, Maad Badai, aseguró a medios locales que la propuesta es real y que fue bien recibida por el entorno del jugador. Lejos de tratarse de un simple rumor, el club reconoce que se trata de una negociación abierta y a la espera de una respuesta definitiva.

El interés por Ramos no se limita a Asia

Desde Italia, el AC Milan también ha entrado en la puja, según reveló el propio Badai, el club rossonero habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los cinco millones de dólares para lo que resta de la temporada, con la intención de reforzar su defensa con un futbolista experimentado acompañando a Luka Modric en el agregado de una leyenda Madridista.

Uno de los factores que condicionan el futuro inmediato de Ramos es su implicación en la operación de compra del Sevilla FC, valorada entre 450 y 500 millones de euros junto al grupo Five Eleven Capital. De concretarse, el reglamento le impediría jugar en la misma liga, aunque una experiencia en el extranjero (como Italia o Irak) seguiría siendo legalmente posible, aunque compleja desde el punto de vista logístico y administrativo.

En cuanto al estado de las negociaciones, el club iraquí continúa esperando una respuesta oficial, desde su entorno se ha filtrado que Ramos habría solicitado condiciones económicas y de seguridad muy elevadas, con cifras que podrían alcanzar los 10 millones de dólares, mientras que Al Quwa Al Jawiya ofrece un salario competitivo y la oportunidad de convertirse en una figura de prestigio en el futbol asiático.

¿Cuál es el valor de Ramos en el futbol internacional?

Según estimaciones actuales, y teniendo en cuenta su edad, el valor de mercado de Sergio Ramos se sitúa entre 800 mil y un millón de euros. Sin embargo, al encontrarse como agente libre tras finalizar su contrato con los Rayados de Monterrey el 31 de diciembre de 2025, no existe coste de traspaso, aunque su ficha sigue siendo elevada. Las propuestas que maneja oscilan entre los cinco y los diez millones de dólares por contrato, una cifra muy superior a su valoración estrictamente deportiva.

Ramos, que disputó una temporada en el futbol mexicano y participó en el Mundial de Clubes con Monterrey, sigue evaluando sus opciones. La vía de Irak está abierta y es firme, el Milan representa un regreso a la élite europea, y el proyecto del Sevilla apunta a su futuro fuera del terreno de juego.