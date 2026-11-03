Rayados engañó a Chivas en el fichaje de este jugador

En la actualidad los detalles para firmar a un futbolista están plenamente comprendidos en los contratos, pues siempre salen historias particulares sobre algunas puntualidades que terminan en grandes problemas entre clubes y jugadores. Por eso, llamó la atención que Ramón Morales confesó que él y los Rayados de Monterrey “engañaron” a las Chivas cuando fichó por los rojiblancos en 1999.

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¿Por qué Ramón Morales y Rayados engañaron a las Chivas?

El espacio de los podcasts se convirtió en una auténtica fuente de confesiones de parte de futbolistas, ex futbolistas, ex entrenadores, etcétera. Y ahora tocó que un referente de las Chivas confesara que cuando llegó a Jalisco… dijo una mentira que le permitió firmar un mejor contrato. Esta fue la confesión de Ramoncito Morales.

"Yo salgo de Monterrey a Chivas ganando… 35 mil pesos… Cuando yo llego, Monterrey me ayuda y le dice al Guadalajara que yo ganaba con ellos 50 mil... Al sentarme (con directivos del Rebaño) me dicen: 'ya sé lo que ganas allá, ¿cuánto quieres ganar?'. Yo pedí 80 mil pesos y quedó en 65, y yo feliz. Mi sueño de llegar a Chivas era grande".

Esta confesión se dio en el espacio que conduce Oswaldo Alanís, llamado Capitán Financiero. Allí la temática está enfocada en el modo de administrar (cuando van futbolistas) las ganancias que tuvieron como futbolistas, hoy que ya no están en cancha. Por eso, sorprendieron las cifras que Ramoncito logró en su llegada a las Chivas, comparado con el dinero que recibía en segunda división y en los Rayados de Monterrey.

¿Cuánto ganaba Ramón Morales antes de llegar a las Chivas?

Ya se indicó que a pesar de pedir 80, 000 pesos… terminó con 65, 000. Sin embargo, en la misma charla, Ramoncito compartió que antes de llegar a la primera división con La Piedad, su salario era de 3, 500. Por eso, cuando llega a Monterrey, acuerda 7, 500 como su paga y de inmediato le reciben con un cheque de 200, 000 pesos. Aunque también confesó que él pudo ganar mucho más, pero siempre se mantuvo al margen para acordar algo con el equipo de sus amores… que eran las Chivas.