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Por qué Club América y Xolos de Tijuana juegan entre semana y qué dicen las apuestas

Las Águilas del América y el Tijuana de Gilberto Mora se miden este miércoles en CDMX

Por qué Club América y Xolos de Tijuana juegan entre semana y qué dicen las apuestas

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntan la hora exacta del partido entre el Club América y los Xolos de Tijuana, el encuentro corresponde al compromiso pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Las Águilas buscarán conservar el liderato ganando el partido que había sido postergado por su clasificación a instancias finales de la Leagues Cup.

Así como los precios de los boletos para ver al América contra Tijuana eran de interés en la previa, ahora la atención se centra en el resultado y las opciones que ofrecen las apuestas. El equipo de Guillermo Almada tiene 27 puntos, apenas uno más que Cruz Azul y Chivas, mientras que el conjunto de Sebastián “Loco” Abreu podría contar con Gilberto Mora.

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América y Tijuana afrontan su partido pendiente de la Jornada 7

El compromiso estaba programado originalmente para el 5 de septiembre, pero tuvo que aplazarse debido a la participación del América en las instancias finales de la Leagues Cup. Casi dos meses después, ambos equipos se ponen al corriente en el calendario del Apertura 2026.

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El duelo es importante para las Águilas, que vienen de perder contra Pachuca y necesitan sumar para mantenerse en la cima. América registra 27 puntos en 13 partidos, mientras que Tijuana ocupa el 8º lugar con 20 unidades.

Gilberto Mora
Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

El historial también favorece al conjunto azulcrema cuando juega en casa ante los fronterizos. En 16 encuentros como local frente a Tijuana, América consiguió 12 victorias, 3 empates y sufrió 1 sola derrota.

Apuestas y pronóstico de Club América vs. Xolos de Tijuana

Las cuotas colocan al América como favorito para ganar el partido:

  • Victoria azulcrema: cotiza a 1.42
  • Empate: cotiza a 4.90
  • Triunfo de Tijuana: cotiza a 6.75.
  • Más de 2.5 goles: tiene una cuota de 1.53
  • Menos de 2.5 goles: cuota de 2.50
  • Ambos equipos marcan: el “sí” cotiza a 1.75
  • Ambos equipos marcan: el “no” a 2.07

¿Cuándo juegan América vs. Xolos? Hora exacta en México

El partido entre el Club América y los Xolos de Tijuana se disputará el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 21:00 horas del centro de México, en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en la Ciudad de México.

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