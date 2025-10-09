El palmarés de Miguel Ángel Russo en el futbol

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años de edad tras una serie de complicaciones médicas en los últimos días. El estratega argentino dejando un hueco grande en la historia del futbol argentino y también vacante el banquillo de Boca Juniors, equipo al que dirijía en el presente certamen de la Superliga Argentina.

El nacido en Lanús en 1956 inició su trayectoria en el futbol en las inferiores de Estudiantes de la Plata y justamente con el equipo que lo vio nacer como profesional consiguió sus únicos dos títulos como volante. Después de su etapa como futbolista, Russo llegó al banquillo y ahí, inició su etapa más exitosa.

Los títulos de Miguel Ángel Russo en el futbol

Como jugador:



Primera División con Estudiantes de la Plata en 1982

Primera División con Estudiantes de la Plata en 1983

Como entrenador:



Copa Libertadores 2007: con Boca Juniors

Superliga Argentina 2019/20: con Boca Juniors

Copa de la Liga 2020: con Boca Juniors

Torneo Clausura 2005: con Vélez Sarsfield

Torneo Finalización 2017: con Millonarios (Colombia)

Superliga Colombiana 2018: con Millonarios

Copa de la Liga 2023: con Rosario Central

Ascenso a Primera División Argentina:



Lanús (1991-92)

Estudiantes de La Plata (1994-95)

Rosario Central (2012-13)

Su último partido fue una victoria

Russo no pudo estar en el último partido de Boca Juniors, en el cual el club bostero goleó 5-0 a Newell´s Old Boys y de hecho, el equipo está en el liderato de la clasificación con 17 unidades en el Grupo A de la Superliga Argentina. Con ello, se podría llevar a cabo una historia muy emotiva si el club de la Boca consigue el título a final de temporada tras un buen inicio con Russo.

Por otro lado, Russo también estuvo en el primer SuperMundial de Clubes que se realizó hace unos meses en los Estados Unidos dejando a un agridulce sabor de boca tras el empate contra Benfica, una derrota decorosa frente al Bayern Munich y un sorpresivo empate con el Auckland City.