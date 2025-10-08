¿De qué murió Miguel Ángel Russo; técnico de Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años de edad, dejando un legado grande en el futbol argentino e internacional. El estratega sudamericano dirigía a Boca Juniors y se había ausentado de algunos entrenamientos y del último partido de los xeneizes, en el cual su club goleó 5-0 a Newell´s Old Boys.

Russo arrastraba una serie de complicaciones médicas que se agravaron tras superar el cáncer de vejiga y un tumor de de próstata que tuvo en 2017. En los primeros días de septiembre de este año fue internado en el Instituto Fleming por una infección urinaria y poco a poco su salud empeoró, mostrando cansancio, falta de memoria y desorientanción.

Semanas muy complicadas

Russo también presentó un cuadro de deshidratación y había estado en constante comunicación con sus médicos y con el cuerpo médico de Boca Juniors. Lamentablemente, Russo no pudo con todos los temas médicos y se confirmó su sensible fallecimiento a los 69 años de edad.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Finalmente, se espera que el futbol argentino se pronucie tras esta noticia y posiblemente haya un minuto de aplausos en cada partido de la Superliga de aquel país.