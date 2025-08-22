deportes
El partido que nunca debió jugarse: violencia brutal entre hinchas en Argentina | Los protagonistas

Lo que debía ser una fiesta del fútbol sudamericano terminó en caos. El partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas, con enfrentamientos dentro y fuera del estadio.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Lo que debía ser una fiesta del fútbol sudamericano terminó en caos. El partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas, con enfrentamientos dentro y fuera del estadio.

Videos de los Protagonistas
