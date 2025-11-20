Dejar su tierra para llegar al Chelsea: la historia de Germán López | Visa de Crack
La historia de Germán López es una de esas que inspiran a miles. Salió de su tierra buscando oportunidades, trabajó como cocinero para poder mantenerse y, con esfuerzo, disciplina y pasión por el fútbol, llegó a convertirse en entrenador del Chelsea en categoría 1.
