Dejar su tierra para llegar al Chelsea: la historia de Germán López | Visa de Crack

La historia de Germán López es una de esas que inspiran a miles. Salió de su tierra buscando oportunidades, trabajó como cocinero para poder mantenerse y, con esfuerzo, disciplina y pasión por el fútbol, llegó a convertirse en entrenador del Chelsea en categoría 1.

Los Protagonistas
Visa de Crack
