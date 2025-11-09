El Real Madrid deja ir puntos en Vallecas en la Jornada 12 de LaLiga

El Real Madrid no logró romper el cerrojo que impuso el Rayo Vallecano e igualó 0-0 en su visita al Estadio de Vallecas, el partido correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga. El resultado mantiene a los dirigidos por Xabi Alonso en la cima de la clasificación con 31 puntos, aunque con Villarreal y Barcelona recortando distancia en la lucha por el liderato.

El conjunto blanco comenzó con dominio del juego y generó peligro temprano con un disparo de Arda Güler, que el guardameta Augusto Batalla desvió de gran forma. Minutos después, Vinícius y Bellingham tuvieron opciones claras, pero el portero argentino sostuvo el cero con intervenciones oportunas.

En el complemento, el Real Madrid insistió por los costados con centros de Brahim Díaz y remates lejanos de Fede Valverde y Güler, mientras que Rodrygo y Dani Ceballos ingresaron para refrescar el ataque, sin embargo, la defensa local resistió y el marcador no se movió. En la recta final, Mbappé pidió penalti por un forcejeo con Pep Chavarría, pero el árbitro Juan Martínez Munuera no señaló infracción.

El empate en Vallecas se sumó a la derrota del miércoles anterior en la Champions League, donde el Real Madrid cayó 1-0 ante el Liverpool en Anfield. El gol de argentino Alexis Mac Allister que definió un encuentro en el que los españoles tuvieron escasa profundidad ofensiva y pocas ocasiones claras en Anfield.

La combinación de ambos resultados dejó una semana sin victorias para los dirigidos por Xabi Alonso, que cerrarán este tramo de la temporada de manera negativa antes del parón por la Fecha FIFA. El Real Madrid volverá a la actividad tras la fecha internacional con la misión de mantener el liderato de LaLiga y reencauzar su camino en Europa. Con 31 puntos en el torneo local y un calendario exigente por delante, el conjunto merengue encara semanas decisivas para sus aspiraciones.