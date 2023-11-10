El beneficio que tendría Santiago Giménez si eliminan al Feyenoord de la Champions League

Han pasado cuatro fechas de la UEFA Champions League y por el momento, el conjunto del Feyenoord registra dos victorias y dos derrotas. Se encuentra en el Grupo E que es liderado por el Atlético de Madrid con ocho puntos, en segundo llega la Lazio con siete puntos, en tercero el Feyenoord con seis puntos y por último el Celtic con un punto.

A falta de dos jornadas, el equipo de Países Bajos tiene un panorama complicado. Está obligado a poder ganar los dos juegos restantes para poder clasificar a la siguiente fase o esperar una combinación de resultados.

En caso de quedar en el tercer lugar de la tabla, tendría que competir en la Europa League luego de ser eliminado la temporada pasada en las semifinales.

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El beneficio que tendría Santiago Giménez

Para Santiago Giménez le ha servido mucho el poder mostrar su calidad goleadora en la Champions pues diferentes equipos han aumentado su interés en el delantero. Por lo que, en caso de que el Feyenoord quede fuera, no sería una mala noticia para el mexicano pues en diciembre varios equipos podrían hacer fuertes ofertas por hacerse de sus servicios y al estar fuera de la Champions League, podrían considerar venderlo.

Entre los equipos que podrían tener un fuerte interés en poder ficharlo son: Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Inter y Napoli, por mencionar algunos.

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Full focus on #feyaz now! pic.twitter.com/yUOeof97wJ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 8, 2023

Por el momento, Santiago registra 13 partidos disputados con el Feyenoord en lo que va de temporada y ha logrado marcar 15 goles y dar tres asistencias. Gracias a sus buenas actuaciones ha hecho que el equipo sume en varias ocasiones tres puntos fundamentales.

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