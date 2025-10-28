ÚLTIMA HORA: Emiten orden de aprehensión contra el presidente de Grupo Pachuca

Escándalo en el futbol mexicano. De cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, un juez de control de la Ciudad de México ha girado una orden de aprehensión en contra del presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien ahora es considerado prófugo de la justicia.

La orden de aprehensión también fue girada en contra del representante legal del Club Pachuca, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta. Y es que de acuerdo a diversos reportes, ambos acusados incumplieron a la orden presentada en la audiencia inicial. Ante su ausencia para formular la imputación en su contra, el juez ha declarado a Jesús Martínez e Hipólito Gerardo Cabrera para que sean remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

El delito se relaciona con una resolución del Club Pachuca de abstenerse a realizar transmisiones deportivas bajo litigio. De igual forma, existe la posibilidad de sanciones más severas por orden del juez si persiste el desacato por parte de los implicados, lo que derivaría en consecuencias penales mayores que sentarían un hecho sin precedentes en el futbol mexicano.

El DESASTROSO presente de los equipos de Grupo Pachuca

Durante el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los equipos ligados a Grupo Pachuca no viven un buen presente. El Club León, equipo actualmente dirigido por Ignacio Ambriz, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general a falta de dos partidos de la Fase Regular. Ante el mal paso del cuadro Esmeralda, James Rodríguez no va a ser renovado con el equipo y del otro lado, los 'Tuzos' son séptimos en la clasificación.

En Europa, el Real Oviedo es un desastre. Tras haber logrado el ascenso en la Temporada 2024/25, el presente del equipo en LaLiga de España es de pesadilla. Ubicados en el lugar 19 de la clasificación, la escuadra comandada por Luis Carrión ve de cerca el descenso a pesar de que acaba de inicial la Temporada 2025/26.