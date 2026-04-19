El EMOTIVO discurso de Keylor Navas previo a enfrentar a Mazatlán en el Clausura 2026 “No nos podemos permitir ser un equipo tibio”

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video de Keylor Navas en el que da un emotivo discurso en el vestidor de Pumas previo a enfrentar a Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026.

El discurso de Navas que ilusiona a la afición de Pumas

El portero inició diciéndole a sus compañeros que no pueden ser un equipo tibio, que no solo contra equipos que están arriba van a jugar o a competir en el campo. Recalcó que van a respetar a Mazatlán corriendo, metiendo y demostrando que quieren ganar de locales.

Por último, cerró que van a pelear por los puestos de arriba para clasificar a Liguilla y que nadie debía de empezar dormido, sino fuerte desde el primer minuto del encuentro.

"Una cosa importante, no nos podemos permitir ser un equipo tibio carajo. No solo contra los equipos que están arriba vamos a jugar vamos a venir aquí a meter todo carajo. Hoy respetamos al rival, ¿Cómo lo respetamos? Corriendo, metiendo, demostrandole que en nuestra casa nosotros queremos ganar.

Vamos a ir a pelear por esos puestos de arriba, por la clasificación carajo. Por nosotros, por nuestra familia. Pero nadie dormido carajo, okay? Entramos fuerte desde el primer minuto. Dale con todo carajo".

Keylor demostró con el discurso la importancia que tiene en la plantilla. Además de demostrar en el terreno de juego, la afición puede ver la versión del futbolista como líder previo a un encuentro y como todos sus compañeros le ponen atención.